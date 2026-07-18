NOTTI DEL VINO
Abruzzo, torna Calici di Stelle con degustazioni, musica e visite nelle cantine
Dal 24 luglio al 16 agosto torna Calici di Stelle in Abruzzo con 63 eventi organizzati da 25 cantine. Degustazioni, visite e cene tra i vigneti raccontano il territorio attraverso il vino e l'enoturismo
L'estate in Abruzzo si prepara ad accogliere una nuova edizione di Calici di Stelle, tra gli appuntamenti più attesi dedicati all'enoturismo italiano. Dal 24 luglio al 16 agosto, la manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo coinvolgerà appassionati, turisti e famiglie con un ricco calendario di iniziative ospitate nelle principali aree vitivinicole della regione.
L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di 25 cantine, protagoniste di 63 eventi serali pensati per valorizzare il patrimonio enologico e paesaggistico abruzzese attraverso esperienze immersive dedicate alla scoperta del territorio.
Degustazioni, visite in cantina e appuntamenti tra i vigneti
Il programma di Calici di Stelle propone un calendario articolato che unisce degustazioni di vino, visite guidate nelle cantine, cene tra i vigneti, musica dal vivo, osservazioni del cielo stellato, incontri culturali, arte e momenti dedicati alla gastronomia locale.
Ogni azienda aderente interpreterà la manifestazione con un format originale, offrendo esperienze capaci di raccontare la propria identità produttiva e il legame con il territorio. L'obiettivo è valorizzare il vino come elemento centrale di un'offerta turistica che coinvolge paesaggio, cultura, ospitalità e produzioni locali.
L'enoturismo in Abruzzo cresce grazie alle esperienze in cantina
L'iniziativa rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati all'enoturismo in Abruzzo, contribuendo a promuovere le aziende vitivinicole regionali e ad ampliare l'offerta rivolta ai visitatori italiani e stranieri. Le esperienze proposte sono pensate per soddisfare un pubblico eterogeneo: dagli appassionati del vino a chi desidera trascorrere una serata immerso nella natura, fino ai turisti che scelgono l'Abruzzo come destinazione delle vacanze estive.
«Calici di Stelle è uno degli appuntamenti più rappresentativi della nostra estate e dell'enoturismo regionale - dichiara Nicola D'Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo -. Per oltre tre settimane le nostre cantine apriranno le porte ai visitatori proponendo esperienze autentiche, capaci di raccontare il vino come espressione del territorio, della cultura e delle persone che lo vivono ogni giorno. I numeri di questa edizione, con 25 aziende coinvolte e 63 eventi distribuiti in tutta la regione, testimoniano la voglia di fare rete e di offrire un'accoglienza di qualità, valorizzando un patrimonio che rende l'Abruzzo una destinazione sempre più apprezzata dagli enoturisti italiani e stranieri».
Ecco le cantine che saranno coinvolte
- Azienda Agricola D'Alesio, Città Sant'Angelo (Pe)
- Cantinarte, Navelli (Aq)
- Cantina Dora Sarchese, Ortona (Ch)
- Cantina De Luca, Mozzagrogna (Ch)
- Cantina Frentana, Rocca San Giovanni (Ch)
- Cantine Caravaggio, Rocca San Giovanni (Ch)
- Cantine Mucci, Torino di Sangro (Ch)
- Contesa, Collecorvino (Pe)
- Chiusa Grande, Nocciano (Pe)
- Fattoria Licia, Villamagna (Ch)
- La Vinarte, Santa Maria Imbaro (Ch)
- Lidia & Amato, Controguerra (Te)
- Podere della Torre, Spoltore (Pe)
- Poderi Costantini Antonio, Città Sant'Angelo (Pe)
- Tenuta Oderisio, Monteodorisio (Ch)
- Tenuta del Priore, Collecorvino (Pe)
- Tenuta Morganti, Torano Nuovo (Te)
- Tenuta Tre Gemme, Catignano (Pe)
- Tenuta Trium, Notaresco (Te)
- Tocco, Alanno (Pe)
- Torre Raone, Loreto Aprutino (Pe)
- Torre Zambra, Villamagna (Ch)
- Uma Casanatura, Cellino Attanasio (Te)
- Vini Cordoni, Ancarano (Te)
- Vigne Marrone, Fossacesia (Ch)
Calici di Stelle valorizza il territorio e il turismo esperienziale
La manifestazione si inserisce nel percorso di promozione del Movimento Turismo del Vino Abruzzo, che punta a sostenere lo sviluppo dell'enoturismo, favorendo un turismo esperienziale distribuito lungo tutta la stagione e capace di generare benefici per il territorio e per le aziende vitivinicole. Il calendario completo con date, orari, modalità di partecipazione e programmi delle singole cantine è disponibile attraverso i canali ufficiali del Movimento Turismo del Vino Abruzzo e delle aziende aderenti.