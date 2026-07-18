Abruzzo, torna Calici di Stelle con degustazioni, musica e visite nelle cantine

L'estate in Abruzzo si prepara ad accogliere una nuova edizione di Calici di Stelle, tra gli appuntamenti più attesi dedicati all'enoturismo italiano. Dal 24 luglio al 16 agosto, la manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo coinvolgerà appassionati, turisti e famiglie con un ricco calendario di iniziative ospitate nelle principali aree vitivinicole della regione.

Dal 24 luglio al 16 agosto torna Calici di Stelle in Abruzzo

L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di 25 cantine, protagoniste di 63 eventi serali pensati per valorizzare il patrimonio enologico e paesaggistico abruzzese attraverso esperienze immersive dedicate alla scoperta del territorio.

Degustazioni, visite in cantina e appuntamenti tra i vigneti

Il programma di Calici di Stelle propone un calendario articolato che unisce degustazioni di vino, visite guidate nelle cantine, cene tra i vigneti, musica dal vivo, osservazioni del cielo stellato, incontri culturali, arte e momenti dedicati alla gastronomia locale.

Calici di Stelle propone una lunga serie di eventi tra cene, musica e visita alle cantine aderenti abruzzesi

Ogni azienda aderente interpreterà la manifestazione con un format originale, offrendo esperienze capaci di raccontare la propria identità produttiva e il legame con il territorio. L'obiettivo è valorizzare il vino come elemento centrale di un'offerta turistica che coinvolge paesaggio, cultura, ospitalità e produzioni locali.

L'enoturismo in Abruzzo cresce grazie alle esperienze in cantina

L'iniziativa rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati all'enoturismo in Abruzzo, contribuendo a promuovere le aziende vitivinicole regionali e ad ampliare l'offerta rivolta ai visitatori italiani e stranieri. Le esperienze proposte sono pensate per soddisfare un pubblico eterogeneo: dagli appassionati del vino a chi desidera trascorrere una serata immerso nella natura, fino ai turisti che scelgono l'Abruzzo come destinazione delle vacanze estive.

Nicola D'Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo

«Calici di Stelle è uno degli appuntamenti più rappresentativi della nostra estate e dell'enoturismo regionale - dichiara Nicola D'Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo -. Per oltre tre settimane le nostre cantine apriranno le porte ai visitatori proponendo esperienze autentiche, capaci di raccontare il vino come espressione del territorio, della cultura e delle persone che lo vivono ogni giorno. I numeri di questa edizione, con 25 aziende coinvolte e 63 eventi distribuiti in tutta la regione, testimoniano la voglia di fare rete e di offrire un'accoglienza di qualità, valorizzando un patrimonio che rende l'Abruzzo una destinazione sempre più apprezzata dagli enoturisti italiani e stranieri».

Ecco le cantine che saranno coinvolte

Azienda Agricola D'Alesio , Città Sant'Angelo (Pe)

, Città Sant'Angelo (Pe) Cantinarte , Navelli (Aq)

, Navelli (Aq) Cantina Dora Sarchese , Ortona (Ch)

, Ortona (Ch) Cantina De Luca , Mozzagrogna (Ch)

, Mozzagrogna (Ch) Cantina Frentana , Rocca San Giovanni (Ch)

, Rocca San Giovanni (Ch) Cantine Caravaggio , Rocca San Giovanni (Ch)

, Rocca San Giovanni (Ch) Cantine Mucci , Torino di Sangro (Ch)

, Torino di Sangro (Ch) Contesa , Collecorvino (Pe)

, Collecorvino (Pe) Chiusa Grande , Nocciano (Pe)

, Nocciano (Pe) Fattoria Licia , Villamagna (Ch)

, Villamagna (Ch) La Vinarte , Santa Maria Imbaro (Ch)

, Santa Maria Imbaro (Ch) Lidia & Amato , Controguerra (Te)

, Controguerra (Te) Podere della Torre , Spoltore (Pe)

, Spoltore (Pe) Poderi Costantini Antonio , Città Sant'Angelo (Pe)

, Città Sant'Angelo (Pe) Tenuta Oderisio , Monteodorisio (Ch)

, Monteodorisio (Ch) Tenuta del Priore , Collecorvino (Pe)

, Collecorvino (Pe) Tenuta Morganti , Torano Nuovo (Te)

, Torano Nuovo (Te) Tenuta Tre Gemme , Catignano (Pe)

, Catignano (Pe) Tenuta Trium , Notaresco (Te)

, Notaresco (Te) Tocco , Alanno (Pe)

, Alanno (Pe) Torre Raone , Loreto Aprutino (Pe)

, Loreto Aprutino (Pe) Torre Zambra , Villamagna (Ch)

, Villamagna (Ch) Uma Casanatura , Cellino Attanasio (Te)

, Cellino Attanasio (Te) Vini Cordoni , Ancarano (Te)

, Ancarano (Te) Vigne Marrone, Fossacesia (Ch)

La manifestazione punta a dare una forte spinta a tutto il mondo dell'enoturismo abruzzese

Calici di Stelle valorizza il territorio e il turismo esperienziale