SOLIDARIETÀ
Birra artigianale trentina, il quinto elemento di 5+ è l’inclusione sociale
Nato a Trento nel 2016, il Birrificio Artigianale 5+ ha costruito il proprio percorso attorno a birre artigianali e inclusione sociale. Tra le etichette più rappresentative la Session IPA e la Bock alle castagne trentine
Il Birrificio Artigianale 5+ nasce a Trento nel 2016 con un obiettivo che va oltre la produzione di birra. Il progetto prende forma attorno a un’idea di inclusione e partecipazione, sintetizzata anche nel nome 5+: quattro sono gli elementi fondamentali della birra, ovvero acqua, malto, luppolo e lievito; il quinto elemento è rappresentato dalla passione delle persone che lavorano al prodotto, mentre il simbolo “+” richiama l’impegno sociale portato avanti dal birrificio. Un percorso che trova una delle sue espressioni più concrete nella collaborazione con Casa Sebastiano - Fondazione Trentina per l’Autismo. Ogni mercoledì il birrificio accoglie i ragazzi della struttura, inserendo l’attività produttiva all’interno di un progetto più ampio legato alla relazione e alla partecipazione. Alla guida del birrificio c’è Lucia Del Vecchio, mentre la produzione è affidata al birraio Federico Pedrolli. Nel 2025 il birrificio ha raggiunto una produzione di circa 1.000 ettolitri, distribuiti in bottiglie da 33 e 75 cl e in fusti da 24 e 30 litri.
Il territorio entra nella birra attraverso materie prime locali
Uno degli aspetti distintivi del progetto 5+ è il rapporto con il territorio. Oltre alle castagne utilizzate nella Castanea, il birrificio impiega anche grano saraceno presidio Slow Food di Terragnolo, ingrediente che contribuisce a valorizzare produzioni locali e filiere di piccola scala. Nel birrificio di Trento vengono inoltre organizzate degustazioni su prenotazione, occasione per conoscere da vicino le diverse produzioni e il percorso che accompagna ogni birra dalla materia prima al bicchiere. La storia del Birrificio Artigianale Di&Pi racconta così un modello di birra artigianale che affianca ricerca produttiva, identità territoriale e una visione sociale della produzione.
Le birre del birrificio tra bassa fermentazione e ricerca sugli ingredienti
La produzione del Birrificio 5+ comprende diverse interpretazioni stilistiche, dalle birre a bassa fermentazione alle proposte più aromatiche di ispirazione internazionale.
- La Helles 5% rappresenta una delle espressioni più classiche della gamma: una birra chiara a bassa fermentazione, caratterizzata da un bouquet delicato e da un profilo equilibrato, pensato per una bevuta semplice e continua.
- La Bock 6,2% si distingue invece per il colore ambrato dai riflessi ramati e per una struttura più intensa. L’utilizzo del malto Munich contribuisce a sviluppare note di pan brioche, crosta di pane, miele di castagno e prugna in confettura, con una schiuma persistente e una trama aromatica più complessa.
- Tra le birre più richieste dal pubblico c’è la Session IPA 4,2%, che rappresenta anche il prodotto top seller del birrificio. Una birra ad alta fermentazione caratterizzata dai profumi dei luppoli neozelandesi, con sentori di passion fruit, scorza di lime e ananas. La gradazione contenuta e il corpo più leggero permettono una bevuta agile, accompagnata da un finale secco e da un amaro balsamico moderato.
- Completa la linea la Bock alle castagne Castanea 6,2%, una birra che lega il progetto al territorio trentino attraverso l’utilizzo di castagne provenienti dai castanicoltori locali. Il colore rosso ambrato accompagna profumi di castagna, caffè tostato e cioccolato, con una personalità più autunnale.
La Double IPA e la ricerca dell’equilibrio
Tra le birre che raccontano maggiormente il percorso del birrificio c’è la Double IPA 8%, una delle prime ricette sviluppate da 5+. Un progetto nato con qualche difficoltà iniziale e poi migliorato attraverso anni di lavoro sulla ricetta. «All’inizio non eravamo soddisfatti del risultato, abbiamo cercato per anni di aggiustarla con il motto “più luppolo”», racconta Federico Pedrolli. «Lavorando su acqua e corpo della birra siamo arrivati a una birra estremamente equilibrata e snella rispetto all’alcol dichiarato».
La Double IPA presenta note agrumate, richiami alla frutta a pasta gialla, sfumature resinose e balsamiche, con un finale avvolgente ma senza eccessiva aggressività. Una birra che trova abbinamento con carni alla brace, formaggi erborinati, cucina speziata e dessert al caramello o al cioccolato fondente.