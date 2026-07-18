La Montagne de Reims è uno dei territori più prestigiosi della Champagne, patria di alcuni dei migliori Pinot Noir della regione. È qui che Louis Roederer, Maison fondata nel 1776, ha costruito gran parte della propria identità, investendo fin dall'Ottocento nella proprietà diretta dei vigneti per valorizzare ogni singolo terroir. Una filosofia che ancora oggi guida la produzione dei suoi millesimati e trova nel Louis Roederer Vintage 2018 una delle espressioni più rappresentative: uno Champagne capace di raccontare con precisione il carattere della Montagne de Reims attraverso equilibrio, profondità e straordinaria capacità evolutiva.

Il Louis Roederer Vintage 2018, prodotto nella zona della Montagne de Reims Il Louis Roederer Vintage 2018, prodotto nella zona della Montagne de Reims

Louis Roederer Vintage 2018, il millesimato che racconta la Montagne de Reims

Il Louis Roederer Vintage 2018 nasce dall'incontro tra la struttura del Pinot Noir e l'eleganza dello Chardonnay, con un assemblaggio composto per il 70% da uve provenienti da Verzy Grand Cru e per il 30% da Chouilly Grand Cru, due villaggi simbolo rispettivamente della Montagne de Reims e della Côte des Blancs. La presenza di Louis Roederer in quest'area risale al 1837, quando la Maison acquistò le prime parcelle a Verzy, scegliendo un territorio allora poco valorizzato ma ideale per produrre Champagne di grande carattere. Negli anni successivi il patrimonio viticolo si ampliò con nuovi vigneti a Verzenay, consolidando un legame che ancora oggi rappresenta uno dei punti di forza della produzione.

Le parcelle protagoniste del Vintage 2018 sono Les Bayos, caratterizzate da suoli profondi di argilla e terre rosse che donano struttura e note fumé, Les Houles e Les Champs Romés, che apportano equilibrio e mineralità, oltre a Pisse-Renards e Les Basse Couture, da cui arrivano energia e complessità aromatica. Completa il blend una piccola quota della parcella Milnon di Dizy Premier Cru, che contribuisce alla tensione del vino, mentre lo Chardonnay proviene dalla parcella Puitrons di Chouilly, situata nelle zone più fresche del villaggio.

Nel produrre il Louis Roederer Vintage 2018, circa il 25% dei mosti fermenta in botti di rovere usate Nel produrre il Louis Roederer Vintage 2018, circa il 25% dei mosti fermenta in botti di rovere usate

Una vinificazione che valorizza ogni parcella

Il vino affina almeno quattro anni sui lieviti e altri sei mesi dopo il dégorgement. La fermentazione malolattica interessa solo una parte della produzione, circa il 20%, scelta che permette di preservare la freschezza naturale delle uve e la purezza aromatica. Il dosaggio finale è di 8 g/l, in perfetto equilibrio con la struttura del millesimo.

Ogni vigneto viene vinificato separatamente in oltre trenta microvasche tra acciaio e legno, così da preservarne l'identità. Circa il 25% dei mosti fermenta in botti di rovere usate, mentre il restante 75% viene lavorato in acciaio.

Il Pinot Noir di Verzy definisce la personalità del Vintage 2018, offrendo uno Champagne intenso ma perfettamente equilibrato Il Pinot Noir di Verzy definisce la personalità del Vintage 2018, offrendo uno Champagne intenso ma perfettamente equilibrato

Il sorso è sostenuto da una marcata sapidità, da una tensione costante e da una notevole profondità gustativa. Il protagonista resta il Pinot Noir, mentre lo Chardonnay contribuisce a dare precisione e slancio, in un insieme destinato a evolvere a lungo nel tempo.

Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Caves di Louis Roederer Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Caves di Louis Roederer

Un profilo aromatico elegante, profondo e di lunga prospettiva

Come spiega lo stesso Lécaillon: «Il cambiamento climatico ci offre nuove possibilità: Pinot Noir che raggiungono piena maturazione con energia e finezza. Il 2019 è stato l'anno ideale per il nostro primo Blanc de Noirs, che uscirà l'anno prossimo». In Italia, i prodotti Louis Roederer sono distribuiti in esclusiva da Sagna spa.

Il Pinot Noir di Verzy definisce la personalità del Vintage 2018, offrendo uno Champagne intenso ma perfettamente equilibrato. Al naso emergono profumi di frutta gialla, pera matura e agrumi concentrati, accompagnati da richiami ai frutti rossi, spezie delicate e leggere note fumé che ricordano la selce.

La ricerca di Jean-Baptiste Lécaillon