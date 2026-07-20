Ungheria, oggi una delle destinazioni da scoprire per gli appassionati di vino

L'Ungheria si sta affermando come una delle destinazioni europee più interessanti per chi desidera un'estate all'insegna del turismo lento, della natura e della scoperta del territorio attraverso il vino. Le temperature miti, i paesaggi ricchi di vigneti e la presenza di borghi autentici rendono il Paese una meta ideale per chi cerca esperienze rilassanti e di qualità. Con oltre mille anni di storia vitivinicola, l'Ungheria custodisce alcune delle regioni vinicole più affascinanti del continente, ancora poco interessate dal turismo di massa. Un patrimonio che permette di conoscere il territorio attraverso degustazioni, cantine storiche e produzioni riconosciute a livello internazionale.

Le colline della regione vinicola di Tokaj, Patrimonio Mondiale Unesco, celebri in tutto il mondo per la produzione del vino dolce Tokaji Aszú

Tra le aree simbolo spicca il Tokaj, riconosciuto come Patrimonio Mondiale Unesco, celebre per il Tokaji Aszú, vino dolce ottenuto da uve botritizzate e considerato da secoli una delle espressioni più prestigiose dell'enologia europea. Accanto al Tokaj, il panorama vitivinicolo ungherese comprende i bianchi minerali del lago Balaton, i grandi rossi della regione del Pannon e le etichette prodotte tra le montagne dell'Alta Ungheria, ognuna con caratteristiche che raccontano il legame tra territorio, clima e vitigni.

Lago Balaton: vigneti panoramici e vini minerali nel cuore dell'Ungheria

Il lago Balaton, il più grande lago dell'Europa centrale, rappresenta una delle destinazioni più apprezzate durante la stagione estiva. Oltre alle spiagge e ai panorami, quest'area è conosciuta per il particolare microclima creato dalla presenza del lago e dai terreni di origine vulcanica, condizioni che favoriscono la produzione di vini eleganti e ricchi di mineralità. Nella zona di Badacsony, sulla sponda settentrionale del Balaton, il paesaggio alterna piccoli borghi, riserve naturali e antichi rilievi vulcanici oggi ricoperti di vigneti.

Da questi terreni nasce l'Olaszrizling, uno dei vini bianchi più rappresentativi dell'area. Poco più a nord si trova Nagy-Somló, il più piccolo distretto vinicolo dell'Ungheria. Il monte vulcanico, isolato nella pianura e ricoperto di filari, ospita numerose cantine storiche. I terreni basaltici conferiscono ai vini una marcata impronta minerale. Qui viene prodotto il Juhfark, conosciuto anche come "vino della luna di miele", legato da secoli alle usanze matrimoniali locali.

Regione del Pannon: i grandi vini rossi dell'Ungheria meridionale

Il sud dell'Ungheria, compreso tra Villány, Pécs e Szekszárd, beneficia di un clima particolarmente favorevole e di terreni molto diversi tra loro, elementi che hanno favorito lo sviluppo di una delle più importanti aree vitivinicole del Paese. Villány è considerata la capitale dei grandi vini rossi ungheresi. Il territorio è conosciuto soprattutto per il Cabernet Franc, valorizzato dalla denominazione Villányi Franc, oggi riconosciuta anche fuori dai confini nazionali. Tra le tappe più suggestive dell'area figura Villánykövesd, piccolo borgo famoso per le sue caratteristiche cantine disposte su tre livelli e per le facciate colorate che lo rendono una delle località più fotografate della regione.

I filari ordinati di Villány, la capitale dei grandi rossi ungheresi, rinomata a livello internazionale per il suo Villányi Franc

Alta Ungheria: Eger, vigneti di montagna e il celebre Egri Bikavér

A nord-est di Budapest, tra i rilievi del Mátra e del Bükk, si estende una delle zone vitivinicole più interessanti dell'Alta Ungheria. I vigneti raggiungono i 500 metri di altitudine e crescono su terreni di origine vulcanica, ricchi di tufo riolitico e minerali, condizioni che donano ai vini freschezza e una marcata identità territoriale. In quest'area si trova Eger, città ricca di storia e punto di riferimento dell'enologia ungherese. Qui nasce il celebre Egri Bikavér, letteralmente "Sangue di Toro", uno dei vini simbolo dell'Ungheria e tra le etichette più conosciute del Paese.