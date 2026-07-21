Il rito del fine pasto continua a rappresentare uno dei momenti più riconoscibili della cultura gastronomica italiana . Dopo una cena tra amici o un pranzo importante arriva il momento del caffè , della conversazione che rallenta e dell' amaro . È un momento che appartiene alla tradizione e che negli anni, pur mantenendo intatto tutto il suo significato, ha preso un po’ di patina del tempo.

Il film realizzato da Gruppo Caffo sceglie infatti di raccontare un'evoluzione della convivialità contemporanea. La cena non rappresenta più necessariamente l'ultimo appuntamento della giornata. Sempre più spesso diventa il punto di partenza di una serata che prosegue tra musica, incontri e nuove occasioni di condivisione. In questo scenario Vecchio Amaro del Capo conserva il proprio ruolo naturale e accompagna il passaggio verso il momento successivo.

La narrazione prende forma attraverso una produzione cinematografica di grande respiro che ha impegnato oltre cento professionisti tra troupe, tecnici, attori e comparse. Per quattro giornate la Calabria, per la precisione lo splendido borgo di Pizzo, è diventata il set di un progetto che ha saputo valorizzare il territorio senza trasformarlo in una semplice cornice. Il paesaggio, la luce e l'atmosfera mediterranea partecipano al racconto e contribuiscono a rafforzare il legame tra il marchio e la sua terra d'origine.

Lo spot girato in Calabria racconta una nuova convivialità

Lo spot è stato costruito con un linguaggio cinematografico che privilegia la naturalezza delle emozioni e la forza delle relazioni. Le immagini accompagnano lo spettatore in un racconto fatto di sorrisi, complicità e leggerezza, elementi che da sempre caratterizzano i momenti di convivialità. Il prodotto entra in scena con discrezione, senza interrompere la storia, diventando parte integrante dell'esperienza vissuta dai protagonisti.