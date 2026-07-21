Il Vino dei Poeti Brunello di Montalcino Docg Bottega nasce nel cuore della Toscana da uve Sangiovese Grosso, varietà che, grazie alla maturazione tardiva, esprime al meglio eleganza, struttura e capacità evolutiva. La vendemmia posticipata consente di raggiungere una perfetta concentrazione aromatica, mentre il lungo affinamento è studiato per valorizzarne ogni sfumatura. Il percorso di maturazione prevede il riposo del vino in botti di diverse dimensioni e tipologie, una scelta tecnica che contribuisce a costruire un profilo organolettico ricco e armonioso. Il risultato è un Brunello di Montalcino Docg capace di coniugare potenza, equilibrio e finezza, espressione autentica del territorio da cui proviene.

A confermarne l'eccellenza è anche il prestigioso riconoscimento ottenuto ai Decanter World Wine Awards 2026, dove ha conquistato la medaglia Platinum con 97/100, entrando tra i soli sei vini rossi toscani premiati con questo risultato. Un traguardo che testimonia la qualità del progetto enologico firmato Bottega e il valore internazionale di questa etichetta.

Profumi complessi e tannini eleganti: il profilo del Brunello Bottega

Nel calice si presenta con un colore rosso rubino intenso, impreziosito da eleganti riflessi granati, indice della sua evoluzione. Al naso si distingue per un bouquet intenso, persistente e complesso, dove emergono profumi di frutti di bosco, violetta, muschio, spezie e legno aromatico, arricchiti da delicate note di vaniglia, confettura e da una raffinata chiusura balsamica.