Per raccontare Speco bisogna partire da un luogo scavato nella roccia, a ottocento metri di altitudine sopra Narni . È il Sacro Speco di Sant'Urbano , l'eremo dove San Francesco si ritirava in preghiera all'inizio del Duecento e dove, secondo la tradizione, avvenne un miracolo poco conosciuto: l' acqua trasformata in vino . Malato e costretto a letto, il Santo avrebbe chiesto del vino ai frati. Non avendone, questi andarono a prendere acqua dal pozzo vicino. Francesco la benedisse e l'acqua diventò vino. La scena è ancora oggi raccontata negli affreschi custoditi nella piccola cappella dell'eremo. Da qui nasce il nuovo Ciliegiolo di Narni Igt 2024 firmato da Leonardo Bussoletti .

L'etichetta di Speco racconta il miracolo di San Francesco attraverso il design

Il progetto grafico, curato da Agenzia Motive, prende ispirazione dal doppio affresco del Sacro Speco: l'elmo per attingere l'acqua dal pozzo, l'ampolla del vino, la grotta e la figura stilizzata di San Francesco, reinterpretati in un linguaggio contemporaneo dove il colore pieno dialoga con il nero opaco e la lamina oro. Anche la carta racconta qualcosa: è la "Terrae" di Fedrigoni, con pigmenti minerali naturali e fibre riciclate, una superficie quasi polverosa che richiama la pietra dell'eremo.

Ciliegiolo di Narni Igt 2024: vigne vecchie e affinamento in tonneaux

Le uve provengono da vigne vecchie di oltre cinquant'anni, su terreni di argille bianche e calcare a circa 350 metri di altitudine. La vendemmia è manuale, la fermentazione avviene a chicco intero, poi dodici mesi in tonneaux e quattro in bottiglia. Nel bicchiere il Ciliegiolo resta riconoscibile: colore vivido, frutta rossa e spezie al naso, palato equilibrato. Il legno non schiaccia il vitigno - i tannini sono soffici, la freschezza tiene il ritmo senza appesantire. La produzione è limitata: mille bottiglie nel formato classico e cento Magnum.