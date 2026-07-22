ETICHETTA
Speco Ciliegiolo di Narni Igt: il vino ispirato al miracolo di San Francesco
Speco Ciliegiolo di Narni Igt 2024 di Leonardo Bussoletti nasce dal legame con il Sacro Speco di Sant’Urbano, luogo francescano dove la tradizione racconta il miracolo dell’acqua trasformata in vino
Per raccontare Speco bisogna partire da un luogo scavato nella roccia, a ottocento metri di altitudine sopra Narni. È il Sacro Speco di Sant'Urbano, l'eremo dove San Francesco si ritirava in preghiera all'inizio del Duecento e dove, secondo la tradizione, avvenne un miracolo poco conosciuto: l'acqua trasformata in vino. Malato e costretto a letto, il Santo avrebbe chiesto del vino ai frati. Non avendone, questi andarono a prendere acqua dal pozzo vicino. Francesco la benedisse e l'acqua diventò vino. La scena è ancora oggi raccontata negli affreschi custoditi nella piccola cappella dell'eremo. Da qui nasce il nuovo Ciliegiolo di Narni Igt 2024 firmato da Leonardo Bussoletti.
L'etichetta di Speco racconta il miracolo di San Francesco attraverso il design
Il progetto grafico, curato da Agenzia Motive, prende ispirazione dal doppio affresco del Sacro Speco: l'elmo per attingere l'acqua dal pozzo, l'ampolla del vino, la grotta e la figura stilizzata di San Francesco, reinterpretati in un linguaggio contemporaneo dove il colore pieno dialoga con il nero opaco e la lamina oro. Anche la carta racconta qualcosa: è la "Terrae" di Fedrigoni, con pigmenti minerali naturali e fibre riciclate, una superficie quasi polverosa che richiama la pietra dell'eremo.
Ciliegiolo di Narni Igt 2024: vigne vecchie e affinamento in tonneaux
Le uve provengono da vigne vecchie di oltre cinquant'anni, su terreni di argille bianche e calcare a circa 350 metri di altitudine. La vendemmia è manuale, la fermentazione avviene a chicco intero, poi dodici mesi in tonneaux e quattro in bottiglia. Nel bicchiere il Ciliegiolo resta riconoscibile: colore vivido, frutta rossa e spezie al naso, palato equilibrato. Il legno non schiaccia il vitigno - i tannini sono soffici, la freschezza tiene il ritmo senza appesantire. La produzione è limitata: mille bottiglie nel formato classico e cento Magnum.