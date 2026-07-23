Nuovo decreto Consorzi: riuscirà a fermare il problema del vino invenduto?

Il settore vitivinicolo italiano si prepara a un cambio di passo strutturale. La bozza del nuovo Decreto Ministeriale sui Consorzi di tutela del vino, anticipata dal settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, è attualmente al centro del confronto tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e le principali organizzazioni della filiera. Il tema delle eccedenze non nasce certo oggi: già nei mesi scorsi Italia a Tavola aveva acceso i riflettori sul fenomeno del vino invenduto e sull’aumento delle giacenze nelle cantine italiane. Il testo andrà a sostituire il precedente decreto del 2018 per recepire le disposizioni del nuovo regolamento europeo sulle Indicazioni Geografiche (Reg. Ue 2024/1143) e del cosiddetto Pacchetto vino (Reg. UE 2026/471). La novità principale risiederebbe nell'ampliamento delle competenze degli enti di tutela: non più soltanto organi dedicati alla promozione e alla salvaguardia, ma veri e propri soggetti di governance economica delle denominazioni.