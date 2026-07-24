FRECCIANERA
Satèn Millesimato 2022 Freccianera tra i migliori 50 vini del mondo
Il Satèn Millesimato 2022 di Freccianera conquista il "Best in Show" ai Decanter World Wine Awards 2026 ed entra tra i 50 migliori vini del mondo. Chardonnay in purezza, 30 mesi sui lieviti e uno stile elegante
Il perlage fine e setoso del Satèn Millesimato 2022 dona a questo Franciacorta una straordinaria morbidezza, accompagnando un profilo olfattivo elegante in cui si intrecciano note di pesca, sentori speziati, sfumature agrumate e un delicato richiamo alla vaniglia. Al palato si distingue per la sua vitalità, freschezza ed equilibrio, con una piacevole sapidità e una raffinata armonia che lo rendono particolarmente versatile e ideale anche come aperitivo.
Ottenuto da uve Chardonnay in purezza, provenienti esclusivamente dai vigneti di proprietà e raccolte rigorosamente a mano, affina per almeno 30 mesi sui lieviti. Questo vino ha conquistato il "Best in Show" ai Decanter World Wine Awards 2026, entrando tra i 50 migliori vini del mondo, unico spumante italiano a raggiungere questo traguardo.
Si presenta con un brillante colore giallo paglierino dai delicati riflessi dorati, mentre il finale fragrante ed elegante ne esalta la piacevolezza di beva. Per un abbinamento d'eccezione, si accompagna perfettamente a caviale, crema di patate tiepida e blinis.