Il perlage fine e setoso del Satèn Millesimato 2022 dona a questo Franciacorta una straordinaria morbidezza, accompagnando un profilo olfattivo elegante in cui si intrecciano note di pesca, sentori speziati, sfumature agrumate e un delicato richiamo alla vaniglia. Al palato si distingue per la sua vitalità, freschezza ed equilibrio, con una piacevole sapidità e una raffinata armonia che lo rendono particolarmente versatile e ideale anche come aperitivo.