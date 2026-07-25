“Il Sannio non è soltanto vocato ma è una miniera incredibile di diverse espressioni di suoli, altitudini, esposizioni e rappresenta un palcoscenico viticolo di grande rilevanza qualitativa che deve necessariamente essere valorizzato in ogni sua peculiarità. La valorizzazione passa per gli uomini non per la terra! Da quello che ho potuto constatare la voglia di riscatto delle persone che lavorano in azienda è enorme e sono convinto che con il loro coinvolgimento si otterranno risultati straordinari. Ma la vera risorsa dell'azienda sono i soci, sono loro i veri custodi del territorio e renderli partecipi dei processi di crescita aziendale è il vero valore aggiunto.”