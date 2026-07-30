Alle porte montane di Palermo, dal 1347 esiste l’Abbazia di San Martino delle Scale, che ricade urbanisticamente nel comune di Monreale. Un’Abbazia è un importante monastero, nel nostro caso Benedettino, con particolare influenza storica e speciale autonomia. Foto 1 titolo L’Abbazia nei secoli diventò noto centro di preghiera, economico e culturale. Dal XIX secolo cominciò la crisi, per le confische statali e per il calo di vocazioni, tanto che oggi i monaci sono dodici.

Le due birre d’Abbazia Hora Benedicta Abbey Ale, la Blond Ale e la Monastic Beer, servite nei calici all'interno del chiostro del monastero.

La nascita dell’Associazione Hora Benedicta

L’Abbazia, fondata sui principi della regola benedettina (Ora et Labora) ha sempre avuto un legame profondo con la terra, per cui si coltivano anche oggi prodotti agricoli, erbe officinali ed aromatiche in particolare. Economicamente il monastero non se la passava tanto bene, anche per le enormi spese di gestione e manutenzione. Così nel 2009 formalmente nasce l’associazione Hora Benedicta, il cui presidente è padre Vittorio Rizzone, abate pro tempore, con lo scopo di rivalorizzare l’Abbazia con eventi culturali, visite guidate, studi sull’arte presente in monastero, concerti ecc. Sono alcuni volontari che senza interesse privato, dedicano buona parte del loro tempo libero all’Abbazia.

La creazione della prima birra di ispirazione trappista

Tra i soci ce ne sono alcuni appassionati di birre ed in particolare Maurizio Intravaia, che aveva avuto successo in concorsi di home brewing, per cui, nell’interesse economico del convento, pensano di creare una birra di ispirazione trappista sperimentando la ricetta in un locale-laboratorio dell’Abbazia. Le birre d'abbazia sono birre che hanno un legame storico o commerciale con un'abbazia, un monastero o la tradizione monastica. A differenza delle birre trappiste, però, non esiste un disciplinare rigido che ne regoli la produzione: possono essere prodotte direttamente da un monastero, da un birrificio terzo su licenza di un'abbazia oppure semplicemente ispirarsi a ricette e tradizioni monastiche.

Vista aerea dell’imponente Abbazia benedettina di San Martino delle Scale, incastonata tra i monti alle porte di Palermo

Il successo della Hora Benedicta Abbey Ale e la produzione con Paul Bricius

Nasce così la prima birra d’Abbazia di tutta l’Italia Meridionale, mentre in tutta la nazione ce ne sono poche. La chiamano Hora Benedicta Abbey Ale e viene brassata con le spezie e le piante officinali dell’orto conventuale; risulta così buona che vince il 1° premio nel 2011 come miglior birra di Natale al concorso nazionale per Homebrewers. I soci e l’Abbazia non hanno i mezzi per produrla in proprio quindi prendono accordi con Paul Bricius, PB, birrificio di Vittoria, il più antico di Sicilia, nonché società agricola che produce l’orzo e il malto Pils. PB ha collaborato alla definizione della ricetta, la produce ed imbottiglia a partire dal 2012. Dal 2011 al 2013 la birra è stata migliorata, resa più piacevole e beverina, riducendo le spezie ed il grado alcolico, dal 2013 la ricetta è sempre la stessa anche se il risultato può cambiare secondo le varie cotte per l’assoluta artigianalità della birreria che addirittura non controlla la temperatura.

Caratteristiche tecniche della Monastic Beer

Prevede 8 malti e una miscela di erbe officinali e spezie, tra cui liquirizia, semi di finocchio e genziana. La produzione è artigianale canonica: cottura del mosto a fuoco diretto, alta fermentazione, maturazione in tini d’acciaio, rifermentazione in bottiglia, chiaramente non subisce pastorizzazione né filtrazione. Grado alcolico 8% e amaro Ibu 45.

Dettaglio delle retroetichette della Monastic Beer (prodotta da Paul Bricius) e della Blond Ale (prodotta da Epica) con gli ingredienti e i dati tecnici

L’evoluzione della gamma: la nascita della Blond Ale con il Birrificio Epica

Entusiasti del successo, i soci pensano ad una seconda birra d’Abbazia, sempre di ispirazione trappista belga, questa volta bionda, la chiamano Blond Ale e parte da una loro sperimentazione di Tripel, una birra belga forte, di grado alcolico più elevato, speziata e dal finale secco. La ricetta definitiva alleggerisce il grado alcolico da Tripel e questa volta è esclusivamente sperimentata in Abbazia, che diventa quindi beer firm cioè si serve di uno stabilimento terzo per la realizzazione ma vende in esclusiva il suo prodotto. Siano nel 2018 e la scelta della brewery cade su Epica di Sinagra (Me) in quanto appena nata, per dare ulteriore opportunità ad un’azienda giovane, e perchè può garantire una costanza di ripetibilità e riconoscibilità della birra. Il marchio cambia e diventa Hora Benedicta Abbey Ale, la prima birra viene nominata Monastic Beer, la seconda Blond Ale, la prima è commercializzata da PB e dal monastero per Palermo e Monreale, la seconda direttamente dall’Abbazia.

Padre Vittorio Rizzone, abate dell'Abbazia di San Martino delle Scale e presidente dell'associazione Hora Benedicta, al spillatore delle birre

Note di degustazione della Monastic Beer e della Blond Ale

Monastic Beer nell’ampio calice ha colore caffè scuro, spuma nocciola non molto persistente; al naso intense e corroboranti note di caffè, caramello, liquirizia, spezie balsamiche, tabacco un fondo di miele; al palato sapori tostati che riprendono i sentori nasali, caramello, un retrogusto leggermente fumé, amaro moderato, piacevolmente rotonda, fresca tanto da non avvertire gli 8°. Si prevedono quest’anno 18.000 bottiglie da 33 e da 75 cl. Nel negozio del monastero le bottiglie si vendono al dettaglio rispettivamente € 5,00 e € 9,50. Blond Ale ha come ingredienti i fiocchi d’avena, di orzo e di frumento, il malto d’orzo, zucchero oltre ai luppoli e al lievito, niente spezie, grado alcolico 6%. Ha colore giallo oro con evidente torbidità, spuma fine, compatta e persistente; all’olfatto si sente miele, pasticceria, agrumi, mandorla in un bouquet armonico; in bocca è setosa, avvolgente, fresca, beverina, con note tostate, un amaro evidente ma accattivante. Nel 2026 si prevedono 6.000 litri in bottiglie da 75 e 33 cl al prezzo rispettivamente € 9,50 e € 5,00.

Sostentamento del monastero e l'evento Birre in Abbazia