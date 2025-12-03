Menu Apri login
Veuve Clicquot La Grande Dame 2018: equilibrio e purezza in ogni calice

La Grande Dame 2018 di Veuve Clicquot celebra il Pinot Noir e lo stile raffinato della Maison con equilibrio, tensione e purezza. Un millesimato dal grande potenziale d’invecchiamento, perfetto per l'alta cucina

di Redazione Italia a Tavola
 
03 dicembre 2025 | 18:55

Veuve Clicquot La Grande Dame 2018: equilibrio e purezza in ogni calice

La Grande Dame 2018 incarna la filosofia di Madame Clicquot: “Una sola qualità, la migliore”. Questa Cuvée millesimata è composta per il 90% da Pinot Noir e per il 10% da Chardonnay, un assemblaggio che esprime pienezza aromatica, tensione e finezza. Il primo Millesimato, nato nel 1962 e lanciato nel 1972 per il bicentenario della Maison, rende omaggio a Madame Clicquot, la leggendaria “Grande Dame de la Champagne”. L’annata 2018 è segnata da un inverno piovoso e da una lunga stagione di sole. Il risultato è un’uva dal perfetto equilibrio, con vini che si distinguono per raffinatezza, precisione aromatica e un finale fresco e persistente. Il potenziale d’invecchiamento supera i 15 anni, e la temperatura ideale di servizio è tra i 10 e i 12 °C.

Note di degustazione: eleganza, freschezza e tensione

Al naso emergono note agrumate di lime e yuzu, seguite da sfumature floreali di caprifoglio. Il palato si apre su mela, pera, zenzero e fave di Tonka, con un finale che richiama note di pasticceria e una piacevole sapidità. La tensione minerale e l’equilibrio complessivo rendono La Grande Dame 2018 un vino di straordinaria raffinatezza. Il coffret giallo, realizzato in canapa naturale, segna un ritorno all’essenzialità e all’eleganza sobria. Un richiamo ai valori autentici della Maison, sempre orientata alla qualità e alla purezza espressiva dei propri Champagne.

Abbinamenti gastronomici: la firma Garden Gastronomy

La Grande Dame 2018 è protagonista della filosofia Garden Gastronomy, che valorizza prodotti stagionali, locali e di massima freschezza. Perfetta con piatti basati su cotture delicate, mousse e chiffonade, esalta sapori di mare e terra grazie alla sua sapidità e purezza aromatica. Eccellente con risotto al sedano, farro croccante e brodo di pollo, oppure con formaggi freschi, germogli e fiori bianchi.

La Grande Dame 2018 Veuve Clicquot Champagne Millesimato Pinot Noir Chardonnay Madame Clicquot scheda vino bollicine spumante
 
