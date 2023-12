Watenshi Experience, metti una sera con il gin più esclusivo al mondo

Giovedì 14 dicembre: siamo al Bar Il Vice di Curno (Bg) di Mario Carrara (sono ad oggi ben 538 le bottiglie di gin in carta!), tre i gin in tatale in degustazione, tra cui la perla rara della serata: il Watenshi, il gin più esclusivo (e più caro) al mondo.

Cambridge Watenshi Gin

Ma andiamo con ordine. Cambridge Distillery nasce da un’ispirazione di William Lowe, insegnante del Wine and Spirits Education Trust e sua moglie Lucy. La distilleria si trova nella campagna inglese, a pochi metri dal fiume Cam, che si snoda verso la cittadina universitaria di Cambridge. Oltre a fornire una splendida cornice a William e Lucy per il loro lavoro, il contesto della campagna inglese con i suoi prati e le sue dolci colline funge da armadietto botanico per le creazioni che nascono all’interno della distilleria.

William Lowe

L’obbiettivo: raggiungere uno standard di produzione e di lavorazione delle botaniche “Eccezionale” che catturasse il gusto delle stagioni inglesi utilizzando botaniche coltivate sia all’interno che intorno alla loro casa e utilizzando solo materie prime freschissime. Secondo William Lowe infatti, «la produzione di gin è rimasta quasi completamente invariata dalla metà del XVIII secolo. La maggior parte è buona. Alcuni sono molto buoni. Volevamo ottenere qualcosa di eccezionale. Alla Cambridge Distillery concentriamo i nostri sforzi sui gin che non sono mai stati fatti prima o dove vediamo l'opportunità di migliorare notevolmente la qualità di ciò che è disponibile. Ogni gin che abbiamo realizzato ha vinto premi internazionali per la qualità e la nostra filosofia unica ha fatto sì che Cambridge Distillery sia stata premiata per tre volte consecutive come la distilleria più innovativa del mondo».

I capisaldi di Cambridge Distillery

Botaniche fresche: i migliori sapori provengono da ingredienti freschi. Grazie alla distillazione sottovuoto, che consente di accedere a temperature fredde fuori dalla portata dei produttori tradizionali, è possibile utilizzare botaniche fresche come altri non possono fare. Botaniche distillate singolarmente: non esistono due botaniche identiche, per questo vengono distillate singolarmente, in modo da preservare il massimo degli aromi. Miscelazione: i singoli distillati vengono poi miscelati alla perfezione da William Lowe e dal suo team, per ottenere ogni volta un gin eccezionale.

Watenshi Experience al Bar Il Vice 1/6 Alcuni dei Gin di Cambridge Distillery 2/6 Mario Carrara e William Lowe 3/6 Three Seasons Gin 4/6 Watenshi Experience 5/6 Mario Carrara con il Japanese Gin 6/6 Previous Next

I gin Cambridge Distillery in degustazione

Three Seasons Gin

La fragrante verbena primaverile, la fresca rosa estiva e le foglie di ribes nero autunnale raccontano un gin flessibile e vibrante che stimola i sensi, dalla sua esplosione iniziale di agrumi, al finale rotondo e decisamente generoso. Perfetta espressione delle tre stagioni da cui prende il nome.

Cambridge Japanese Gin

La rinfrescante buccia di yuzu, la foglia aromatica di shisho, il sesamo bianco tostato e le spezie al pepe sansho sono accuratamente selezionati per creare un gn secco e croccante con note verdi che catturano perfettamente la finezza aromatica del palato giapponese.

Cambridge Watenshi

Watenshi è prodotto esclusivamente con l'anima del Japanese Gin, la "parte degli angeli" ovvero la pura essenza che viene sacrificata in tutte le distillazioni. Tutto partì infatti da quel 4% di liquido che andava perso in fase di distillazione. Dopo numerose prove e l’aggiunta di due condensatori (oltre al primo) nel processo, William è riuscito a catturare quella parte che andava persa. E ha scoperto note e sentori che nei primi due processi di condensazione non venivano estratti.

Mario Carrara con il Watenshi gin

Cristallino e trasparente, al naso sprigiona sentori balsamici e floreali, legati alla bella nota di yuzu che conferisce una straordinaria freschezza anche al palato. Intenso, ma elegante all'assaggio, si esalta maggiormente liscio e con qualche cubetto di ghiaccio. Il Gin più esclusivo e caro al mondo!

I prodotti Cambridge Distillery sono distribuiti in Italia da Ghilardi Selezioni.