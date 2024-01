Volantini Gdo, tanti vini in promo al super. Il Prosecco si riposiziona?

Continuano ad abbondare le offerte sul vino al supermercato. Lo dimostrano i volantini delle maggiori insegne Gdo operanti in Italia. Diversi i supermercati che dedicano grande attenzione alla corsia dei vini, includendola nella forte scontistica presente su gran parte dell'assortimento, dal Grocery al Fresco. Una sorta di "effetto placebo" che accompagna dolcemente la clientela verso l'uscita da un periodo - quello delle Festività di Natale, Capodanno ed Epifania - piuttosto soddisfacente in termini di qualità delle promozioni. Se è ancora presto per intuire i primi trend e orientamenti dei buyer della category, risulta invece evidente il riposizionamento in corso nel mondo Prosecco.

Tanti sconti sul vino al supermercato: le etichette da non perdere a metà gennaio 2024

Gli spumanti veneto-friulani, dopo l'aumento della battuta media a scontrino dettata - almeno formalmente, ça va sans dire - dall'impennata dei costi dell'energia e del vetro dei mesi scorsi, sembrano tornati sui canoni pre-conflitto Russia-Ucraina (a proposito: di Prosecco parla anche l'importatore russo intervistato in esclusiva da Winemag). Potrebbe trattarsi di una risposta alla battuta d'arresto delle denominazioni prosecchiste, fatta eccezione del fenomeno Asolo (anch'esso, però, oggetto di fortissime scontistiche a cavallo del 2023 e del 2024, sino al 60% a volantino, come rivelato nella precedente edizione della nostra rubrica targata Vinialsuper).

A "naso", poi, attenzione al Piemonte nel 2024 della Grande distribuzione organizzata. Alcune mosse dei Consorzi - non ultima la nascita della tipologia "Asti Rosè", formalizzata solo di recente ma sulla bocca di tutti almeno dal 2017 - lasciano intravedere movimenti, "conversioni", revisioni e aperture nella gamma e nelle politiche di aggressione del mercato da parte di diversi gruppi e grandi cantine, non solo cooperative. Tra quest'ultime figura Vinchio Vaglio, «nido della Barbera» piemontese forse mai così attiva, prima d'ora, su diversi volantini Gdo. Di seguito i vini da non perdere per l'ottimo rapporto qualità prezzo, rispetto alla vasta gamma proposta dalle varie insegne di supermercati.

Aldi, volantino fino al 14 gennaio

Bordeaux Rouge : 3,19 euro

Bennet, volantino fino al 17 gennaio

Falanghina Igt: 3,99 euro

Gewürztraminer Alto Adige Doc, Cortaccia: 9,48 euro

Sangiovese Toscana Rosso, Cecchi: 4,39 euro

Chianti Classico Docg, Poggio ai Massi: 4,49 euro

Carrefour Iper, volantino fino al 17 gennaio

Montepulciano d'Abruzzo Doc / Pecorino o Cerasuolo Terre di Chieti Igt, Spinelli: 2,99 euro

Chianti Docg, Vecchia Cantina di Montepulciano: 2,59 euro

Conad, volantino fino al 23 gennaio

Prosecco Doc, Tosti: 3,99 euro

Sensi, vino bianco Orvieto: 4,60 euro

Li Raci, Nero d'Avola Igt: 3,39 euro

Bellerive, Chiaretto Garda Doc: 6,99 euro

Vallagarina Le Roste, Lagrein Doc: 8,99 euro

Vinchio Vaglio, Cortese / Dolcetto: 5,49 euro

Lacrima di Morro d'Alba Lucchetti: 6,99 euro

Duchessa Lia, Moscato dolce: 3,59 euro

Duchessa Lia, Alta Langa Docg: 19,40 euro

Fontanafredda, Rosato Langhe Doc: 5,49 euro

Valtidone Bonarda Doc: 5,65 euro (2x1)

Coop, volantino fino al 17 gennaio

Chianti Docg Loggia del Sole, Le Chiantigiane: 3,85 euro

Eurospin, volantino fino al 14 gennaio

Nessun vino da segnalare

Esselunga, volantino fino al 17 gennaio

Prosecco Doc, Zonin: 4,74 euro

Vermentino di Sardegna Cala Delle Farfalle: 4,27 euro

Pignoletto / Lambrusco di Modena Cavicchioli: 2,99 euro

Barbera d’Alba Batasiolo: 5,75 euro

Famila, volantino fino al 24 gennaio

Ortrugo Doc, Cantine 4 Valli: 2,59 euro

Spumante Prosecco Docg, Colli Nobili: 4,99 euro

I consigli sugli acquisti di vino nelle maggiori insegne di supermercati italiani

Galassia, volantino fino al 17 gennaio

Trentasei Metodo classico Brut: 6,99 euro

Le Vie dell'Uva Blauburgunder-Pinot Nero Alto Adige Doc: 7,99 euro

Rosso di Toscana Igt Manero Rosso, Tenute del Cerro: 3,99 euro

Rosso di Montepulciano, Tenute del Cerro: 3,99 euro

Vino Nobile di Montepulciano Docg, Tenute del Cerro: 7,99 euro

Il Gigante, volantino fino al 24 gennaio

Vini piemontesi Cantina di Rosignano: 2,79 euro

Dolcetto d'Alba Doc, Cantina del Parroco: 8,69 euro

Nebbiolo Langhe Doc Ochetti Ratti: 16,90 euro

Barbera d'Asti Docg, Dolcetto d'Alba, Grignolino, Cortese, Eredi Angelo Icardi: 4,39 euro

Barbaresco Docg, Eredi Angelo Icardi: 9,59 euro

Spumante Brut Alta Langa Docg, San Silvestro: 10,90

Barolo Docg, Leone Giacosa: 13,95 euro

Barbera d'Asti Docg, Vinchio Vaglio: 7,89 euro

Bianco Monferrato Doc, Ferraris: 7,69 euro

Erbaluce di Caluso Docg, Cooperativa produttori: 5,69 euro

Spumante Brachetto d'Acqui Docg, Bersano: 5,49 euro

Moscato d'Asti Docg, Eredi Angelo Icardi: 4,89 euro

Dolcetto o Barbera d'Alba Doc, Produttori di Portacomaro: 4,49 euro

Bardolino, Bardolino Chiaretto, Custoza o Soave Pagus Bisano, Cantina Valpantena: 3,49 euro

Muller Thurgau o Schiava Dolomiti Igt "Allegorie", Concilio: 3,99 euro

Interspar, volantino fino fino al 17 gennaio

Negroamaro, Fiano, Aglianico Salento Igt Settearchi: 5,69 euro

Buttafuoco Oltrepò pavese Doc "Clilele", Giorgi: 12,90 euro

Bonarda Oltrepò pavese Doc "C'era una volta", Guarini: 4,99 euro

Asolo Prosecco Superiore Extra Dry, Produttori di Valdobbiadene: 5,99 euro

Vini Collezione Oro, Piccini: 4,39 euro

Iperal, volantino fino al 16 gennaio

Valpolicella Ripasso, Sartori: 5,49 euro

Lugana Doc, Sartori: 6,90 euro

Lambrusco di Sorbara Doc, Cavicchioli: 2,29 euro

Nero d'Avola Sicilia Doc, Feudo Arancio: 2,95 euro

Negroamaro Salento Igp Notte Rossa: 3,49 euro

Garda Doc Maximilian I, Cantina di Soave: 25% (solo con app Iperal)

Franciacorta Extra Brut, Castel Faglia: 11,99 euro

Ortrugo dei Colli Piacentini Cantagallo, Cantina Valtidone: 3,95 euro

Cabernet Sauvignon Prestige, Wilhelm Walch: 7,49 euro

Oltepò pavese Docg Metodo classico San Zeno, Zonin: 6, 99 euro

Ipercoop, volantino fino al 24 gennaio

Prosecco Doc Rosè Elevantum, Cantina Produttori Valdobbiadene: 5,29 euro

Iper La grande i, volantino fino al 14 gennaio

Chianti Colli Senesi Docg, Geografico: 2,99 euro

Asolo Prosecco Superiore Docg millesimato extra brut: 4,89 euro

Gutturnio o Pignoletto frizzante Doc Castelborgo: 2,99 euro

Montepulciano d'Abruzzo Doc, Pecorino o Passerina Igt Terre di Chieti "Fontamara", Spinelli: 2,49 euro

Lugana Doc Casa al Pruno, Cantine Minini: 6,49 euro

Morellino di Scansano Docg, Piccini: 4,99 euro

Pinot Nero o Gewürztraminer Doc Trentino, Concilio: 6,49 euro

Valpolicella Superiore Ripasso Doc, Cantine Minini: 6,49 euro

Nerello Mascalese Igp o Grillo Doc "Kalura", Birgi: 2,99 euro

MD, volantino fino al 14 gennaio

Romagna Albana Docg "Enotrium": 1,99 euro

Cabernet Sauvignon "Alpaca": 1,99 euro

Frappato Igt "Enotrium": 2,29 euro

Vino a volantino al supermercato: avvio promettente per il 2024

Lidl, volantino fino al 14 gennaio

Malvasia Nera Puglia Igp: 2,99 euro

Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Bricchi dorati: 4,99 euro

Pam Panorama, volantino fino al 17 gennaio

Nero di Troia Puglia Igp "Crifo", Cantina di Ruvo di Puglia: 2,58 euro

Valpolicella Doc Classico Superiore "Corte Alla Scala", Cantina di Negrar: 5.50 euro

Chianti Docg, Cecchi: 3.99 euro

Penny Market, volantino fino al 14 gennaio

Chianti Colli Fiorentini Docg: 3,99 euro

Nebbiolo Langhe Doc: 4,49 euro

Pignoletto frizzante Doc: 2,19 euro

Tigros, volantino fino al gennaio