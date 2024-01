Vini in promo al supermercato: inizio 2024 promettente sui volantini

Ottimi auspici per il vino in promozione al supermercato nel 2024. Come di consuetudine, il nuovo anno si apre nel segno della lunga scia di offerte del periodo delle festività, analizzate nella precedente edizione della rubrica Vinialsuper. Natale e Capodanno trascinano sui primi volantini 2024 della grande distribuzione un buon numero di vini, ma soprattutto una qualità media particolarmente interessante.

Su tutti è Finiper (Iper, La grande i) a sorprendere, con una serie di etichette dall'ottimo rapporto qualità prezzo e dalla forte scontistica. In particolare colpisce lo spumante "civetta" raffigurato sulla copertina del volantino, ovvero l'Asolo Docg Extra Dry Gasparetto, ribassato del 60% (gli 11,99 euro di partenza sono comunque da considerare un prezzo piuttosto alto rispetto alla media di questa etichetta, in Gdo). Ecco dunque i vini da non perdere, insegna per insegna.

I migliori vini in offerta al supermercato a inizio gennaio 2024

Aldi, volantino fino al 7 gennaio

Nessun vino da segnalare

Bennet, volantino fino al 17 gennaio

Falanghina Igt: 3,99 euro

Gewürztraminer Alto Adige Doc, Cortaccia: 9,48 euro

Sangiovese Toscana Rosso, Cecchi: 4,39 euro

Chianti Classico Docg, Poggio ai Massi: 4,49 euro

Carrefour Iper, volantino fino al 4 gennaio

Spumante Metodo Classico Alta Langa Docg "La Cuvée", Fontanafredda: 13,90 euro

Franciacorta Brut Docg, Castel Faglia: 13,90 euro

Chardonnay Alto Adige Doc, Tenuta J. Hofstatter: 9,90 euro

Pfeffer Sun Dolomiti Igt, Cantina Colterenzio: 8,99 euro

Champagne Cordon Rouge Brut, Mumm: 25,90 euro

Primitivo di Manduria Dop / Primitivo Rosato Salento Igp /

Negroamaro Terra d'Otranto Notte Rossa: 5,49 euro Pinot Grigio Doc / Corvina Verona Igt, Masi: 4,99 euro

Asti Docg Dolce, Fontanafredda: 4,99 euro

Prosecco Doc Zonin Extra Dry: 3,49 euro

Chianti Docg Arancio, Piccini: 3,49 euro

Montepulciano / Trebbiano Abruzzo Doc "Passo di Lupo": 2,29 euro

Carrefour, volantino fino al 17 gennaio

Chianti Docg Vecchia Cantina di Montepulciano: 2,59 euro

Pinot Nero Alto Adige Doc Kössler - Terre d’Italia: 8,79 euro

Montepulciano d’Abruzzo Doc / Pecorino o Cerasuolo

Terre di Chieti Igt, Cantine Spinelli: 2,99 euro

Conad, volantino fino al 7 gennaio

Franciacorta Docg Cuvée Imperiale, Berlucchi: 10,90 euro

Vini Doc Mezzacorona Pinot Grigio, Müller Thurgau, Teroldego Rotaliano: 3,99 euro

Chianti Docg, Cecchi: 3,99 euro

Coop, volantino fino al 17 gennaio

Chianti Docg Loggia del Sole, Le Chiantigiane: 3,85 euro

Eurospin, volantino fino al 14 gennaio

Nessun vino da segnalare

Esselunga, volantino fino al 17 gennaio

Prosecco Doc, Zonin: 4,74 euro

Vermentino di Sardegna Cala Delle Farfalle: 4,27 euro

Pignoletto / Lambrusco di Modena Cavicchioli: 2,99 euro

Barbera d’Alba Batasiolo: 5,75 euro

Famila, volantino fino al 10 gennaio

Vino Nobile di Montepulciano Docg, Tenute del Cerro: 7,99 euro

Rosso di Toscana Igt Manero Rosso, Tenute del Cerro: 3,99 euro

Rosso di Montepulciano, Tenute del Cerro: 3,99 euro

Picolit Docg, Zuccolo: 8,90 euro

I consigli sugli acquisti di vino nelle maggiori insegne di supermercati italiani

Galassia, volantino fino al 17 gennaio

Trentasei Metodo classico Brut: 6,99 euro

Le Vie dell'Uva Blauburgunder-Pinot Nero Alto Adige Doc: 7,99 euro

Rosso di Toscana Igt Manero Rosso, Tenute del Cerro: 3,99 euro

Rosso di Montepulciano, Tenute del Cerro: 3,99 euro

Vino Nobile di Montepulciano Docg, Tenute del Cerro: 7,99 euro

Il Gigante, volantino fino al 10 gennaio

Vini Sicilia Doc / Igt, Settesoli: 3,89 euro

Chianti Riserva Docg, Piandaccoli: 6,98 euro

Nebbiolo d'Alba Doc, Giacosa: 6,98 euro

Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg Santa Margherita: 5,98 euro

Interspar, volantino fino fino al 7 gennaio

Trento Doc, Ferrari: 12,90 euro

Spumante Brut Bio, Bellussi: 6,90 euro

Iperal, volantino fino al 16 gennaio

Valpolicella Ripasso, Sartori: 5,49 euro

Lugana Doc, Sartori: 6,90 euro

Lambrusco di Sorbara Doc, Cavicchioli: 2,29 euro

Nero d'Avola Sicilia Doc, Feudo Arancio: 2,95 euro

Negroamaro Salento Igp Notte Rossa: 3,49 euro

Garda Doc Maximilian I, Cantina di Soave: 25% (solo con app Iperal)

Franciacorta Extra Brut, Castel Faglia: 11,99 euro

Ortrugo dei Colli Piacentini Cantagallo, Cantina Valtidone: 3,95 euro

Cabernet Sauvignon Prestige, Wilhelm Walch: 7,49 euro

Oltepò pavese Docg Metodo classico San Zeno, Zonin: 6, 99 euro

Ipercoop, volantino fino al 7 gennaio

Prosecco di Valdobbiadene Docg Superiore Millesimato "Fior Fiore": 7,40 euro

Linea Vini Colli Orientali del Friuli Doc, Tenimenti Civa: 4,95 euro

Trento doc "Le Premier", Cesarini Sforza: 7,90 euro

Iper, La grande i, volantino fino al 7 gennaio

Asolo Prosecco Superiore Docg Extra Dry Gasparetto: 4,79 euro

Barbaresco Docg, San Silvestro: 12,99 euro

Barolo di Monforte d'Alba Docg San Silvestro: 13,99 euro

Valpolicella Superiore, Casa al Pruno: 5,49 euro

Lagrein o Müller Thurgau Doc, Concilio: 4,49 euro

Bonarda frizzante, Sangue di Giuda Dolce Doc o Moscato

dolce Igt "C'era una volta", Losito e Guarini: 3,99 euro Lambrusco dell'Emilia Igp Marcello: 5,99 euro

Montefalco Sagrantino Docg, Campo della Maestà: 9,90 euro

Rosso Toscana Igt "Solco", Picini: 4,79 euro

Chianti Riserva o Superiore Docg La Rupe: 4,49 euro

Vermentino di Sardegna Doc Chlamys, Tenute Fois: 9,79 euro

Morellino di Scansano Docg / Sangiovese Toscano Igt, Cantina Vignaioli del Morellino: 4,69 euro

Sangiovese Rubicone Igt San Patrignano: 3,49 euro

Negroamaro, Primitivo, Fiano o Negroamaro Rosato Salento Igp Notte Rossa: 3,99 euro

Champagne Aoc brut Tradition, Montaudon: 19,49 euro

Ortrugo spumante Doc dei Colli Piacentini Brut “Unic’o”: 3,99 euro

Franciacorta Cuvée Oro Satèn Remouage di Baiguini Remo: 15,90 euro

Prosecco Doc Treviso Millesimato Brut, Rive della Chiesa: 4,99 euro

MD, volantino fino al 14 gennaio

Romagna Albana Docg "Enotrium": 1,99 euro

Cabernet Sauvignon "Alpaca": 1,99 euro

Frappato Igt "Enotrium": 2,29 euro

Vino a volantino al supermercato: avvio promettente per il 2024

Lidl, volantino fino al 7 gennaio

Rosso Toscano Igt: 2,99 euro

Pam Panorama, volantino fino al 7 gennaio

Spumante Ribolla Gialla Astoria: 2,95 euro

Trento Doc, Cesarini Sforza: 7,90 euro

Chianti Docg "Rifugio del Vescovo": 3,79 euro

Valpolicella Ripasso, Cantina di Negrar: 6,99 euro

Gewürztraminer Doc Trentino "Mastri Vernacoli", Cavit: 6,99 euro

Sicilia Doc "Passole", Cantine Birgi: 4,20 euro

Penny Market, volantino fino al 14 gennaio

Chianti Colli Fiorentini Docg: 3,99 euro

Nebbiolo Langhe Doc: 4,49 euro

Pignoletto frizzante Doc: 2,19 euro

Tigros, volantino fino al 9 gennaio