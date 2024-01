Peroni Nastro Azzurro 00%: ecco la bottiglia limited edition con la Ferrari

La nuova bottiglia Peroni Nastro Azzurro 00% che simboleggia la partnership globale tra il brand di birra italiana di Asahi Europe & International e la Ferrari è stata svelata nel corso di uno spettacolare Holographic Show notturno che ha illuminato il Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma. L'evento ha segnato una nuova tappa del viaggio intrapreso nell’ambito delle sponsorizzazioni degli sport motoristici dalla storica azienda birraria nata a Roma nel 1963, quando cominciò la produzione di Peroni Nastro Azzurro, il suo maggiore e più noto prodotto di esportazione.

La nuova bottiglia Peroni Nastro Azzurro 00%

La limited edition Tifosi Nastro Azzurro 0.0%

A segnare questa collaborazione è stata prodotta una limited edition di 2024 bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, ognuna numerata singolarmente e destinata a diventare un pezzo da collezione.

Il nuovo capitolo della storia di Peroni con Ferrari

È stato anche girato un cortometraggio, "The Brake" con i piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz come protagonisti. Per la grande festa della luce, svoltasi in piena notte, un ologramma tridimensionale della bottiglia Tifosi Nastro Azzurro 0.0% ha illuminato il cielo romano. Un gigantesco countdown luminoso ha annunciato lo scoccare dell'ora X, il nuovo capitolo della storia di Peroni Nastro Azzurro mentre la stampa e gli ospiti venivano coinvolti in una scherzosa performance che simulava un finto rapimento con effetto sorpresa nel finale, complice il buio della notte.

La partnership pluriennale, che sigla un legame tra due icone italiane destinate a incontrarsi, celebra la passione e lo stile di cui Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari sono emblema, con l'obiettivo di esaltare l'esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo. Queste bottiglie personalizzate racchiudono le identità visive di due brand, segnando un nuovo entusiasmante sodalizio. Collaborando con i rinomati Scuderia Ferrari Club presenti a livello globale, Peroni Nastro Azzurro 0.0% si assicurerà che le 2.024 bottiglie personalizzate di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% siano consegnate ai fan di Scuderia Ferrari di tutto il mondo come segno di riconoscimento per la devozione dimostrata. Le bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% saranno distribuite in maniera selettiva in Italia, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Singapore, Romania e Australia.

La nuova bottiglia Peroni Nastro Azzurro 00% prodotta in 2024 esemplari da collezione

Soddisfazione per il nuovo capitolo di una lunga storia imprenditoriale è stata espressa da Paolo Lanzarotti, chief executive officer di Asahi Europe & International. «Siamo incredibilmente orgogliosi - ha detto- di lanciare la nostra nuova partnership globale con Ferrari. Tramite questa partnership, intendiamo esaltare ogni momento per tutti i fan che rendono questo sport così speciale, incarnando la stessa passione e lo stesso stile che caratterizzano Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari. Con la realizzazione delle nostre bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% diamo inizio a questa partnership nel modo esatto in cui intendiamo proseguirla, ovvero rendendola una celebrazione dei nostri fan e una collaborazione con essi».

Altrettanto soddisfatto dell'intesa Frédéric Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari. «Siamo molto lieti di annunciare la nostra - ha detto - perché la presenza dei due brand nella categoria di maggior prestigio degli sport motoristici contribuisce ad assicurare all'Italia un'alta visibilità sulla scena mondiale. Le nostre due grandi aziende condividono molti valori, come l'attenzione ai dettagli e allo stile e la capacità di combinare tradizione e innovazione nei nostri rispettivi settori. È una collaborazione che - sono certo - si tradurrà in un grande successo per entrambe le parti». La Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà visibile in tutti i touch point previsti dalla partnership, inclusa la presenza del suo marchio sulle vetture e sulle divise dei piloti di Scuderia Ferrari. Il brand italiano collaborerà inoltre con Scuderia Ferrari per creare contenuti personalizzati e dedicati per i social media come speciale omaggio ai fan, fornendo un accesso speciale al team e facendo spazio alla passione italiana in tutti loro.

Charles Leclerc e Carlos Sainz nello stabilimneto di Birra Peroni

Nel cortometraggio intitolato The Brake, proiettato nell’occasione sulla facciata del Palazzo dei Congressi, si vedono i piloti del team Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz entrare nello stabilimento Birra Peroni di Roma seguendo le indicazioni di nientemeno che il Team Principal, Frédéric Vasseur. I piloti superano la security dello stabilimento e aggirano vari ostacoli per raggiungere la linea di produzione, dove vengono ripresi mentre sostituiscono le etichette delle bottiglie di Peroni Nastro Azzurro 0.0% con le etichette “Tifosi Nastro Azzurro 0.0%”.

La presentazione a Roma cortometraggio, The Brake con i piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz

A missione compiuta, i piloti sfrecciano fuori dallo stabilimento, orgogliosi di avere effettuato il lancio della partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e il Team Formula 1 di Scuderia Ferrari.

Birra Peroni e Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

È prevista anche una collaborazione con la serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il più famoso campionato monomarca che da oltre 30 anni vede la presenza di vetture da sogno e piloti eccellenti che si sfidano sulle piste più suggestive del mondo. Questa partnership svolge un ruolo chiave nel realizzare l'ambizione di Asahi Europe & International, società madre di Birra Peroni, di avere entro il 2030 una quota del 20% di prodotti analcolici nel suo portfolio e si trova in una posizione ottimale per supportare l'incremento di domanda di bevande analcoliche da parte dei consumatori. Peroni Nastro Azzurro 0.0%, nello stile italiano, offre una birra dal gusto secco e rinfrescante con un contenuto di alcol pari allo 0,0%. Asahi Europe & International si impegna infatti a promuovere il consumo responsabile di bevande e sostiene la crescente richiesta dei consumatori di bevande senza alcol.