Le 30 migliori Barbera d'Asti, Alba, Monferrato e Nizza a Rosso Barbera 2023

Tutti la conoscono, tantissimi la amano, pochi lo dicono. La Barbera del Piemonte è quel vino tra le cui sicure sfumature rifugiarsi, nel bene o nel male della sua acidità appuntita e dei suoi eccessi d’alcol e legno. Un vino che ha poco di veramente “nuovo” da raccontare al grande pubblico, se non qualche coraggiosa e ben riuscita vinificazione alternativa, per esempio in anfora.

La selezione delle migliori Barbera d'Asti Alba Monferrato e Nizza a Rosso Barbera 2023

Ed è forse proprio per questo che piace (a tutti, o quasi) ed è un vino di successo, ambasciatore del Made in Italy enologico (soprattutto piemontese) nel mondo. La Barbera è una certezza. Uguale a se stessa, ormai da tempo. Ecco le 30 migliori Barbera d’Asti, d’Alba, Monferrato e Nizza a Rosso Barbera 2023.

Top 30 Barbera

Barbera d’Asti Docg 2022 Cascina Vigna, Az. Agr. Gozzelino Stefano Barbera d’Asti Docg 2018 Ricordi, Sant’Anna dei Bricchetti Barbera d’Asti Docg 2020 Romea, Az. Agr. Gozzelino Emiliano Barbera d’Asti Docg 2019 Bruna, Costa dei Tigli Barbera d’Asti Docg Pianoalto 2021 Libera, Bava Barbera d’Asti Docg 2022 San Bastian, Poderi Rosso Giovanni Barbera d’Asti Docg 2022 Pian Scorrone, Tenuta Il Falchetto Barbera d’Asti Docg 2022 La Maestra, Dacasto Duilio Barbera d’Asti Docg 2020 Margà, Vini Domanda Barbera d’Asti Docg 2021 Robiross, Prediomagno Barbera d’Asti Docg 2021 Desolina, Vinicola Arno Barbera d’Asti Docg 2022 Robiano, Az. Agr. Gatto Pierfrancesco Barbera d’Asti Docg 2022 P-Cit, La Montagnetta di Capello Domenico Barbera d’Asti Docg 2020 Rebarba, Cantine Post dal Vin Barbera d’Asti Docg 2020 Tanguera, Vada Azienda agricola di Guido Vada Barbera del Monferrato Docg Superiore 2019 Le Cave, Castello di Uviglie Barbera d’Alba Doc 2021 San Cristoforo, Marsaglia Barbera d’Alba Doc 2021 Anna, Pasquale Pelissero Barbera d’Alba Doc Superiore 2021 I Patriarchi, Francone Barbera d’Alba Doc Superiore 2020 Bricco Capre, Mario Rivetti - Cascina Serre Barbera d’Alba Doc 2021 Castellinaldo, Marchisio Tonino Barbera d’Asti Docg Superiore 2019 Beneficio, Az. Vitivinicola Cascina Sciorio Barbera d’Asti Docg Superiore 2020 Litina, Cascina Castlet Nizza Docg 2020 Le Nicchie, La Gironda Nizza Docg 2020 Vialta, Az. Agr. Serra Domenico Nizza Docg 2017 Augusta, Isolabella della Croce Nizza Docg 2020 Viti Vecchie, Gianni Doglia Nizza Docg 2021 Moncucco, Dacasto Duilio Nizza Docg Riserva 2019 Quattrofilari, Beppe Marino Nizza Docg Riserva 2016, Garesio

Le migliori Barbera del Piemonte a Rosso Barbera 2023

L’occasione per l’assaggio di circa 160 vini sugli oltre 300 in degustazione è stata appunto Rosso Barbera 2023, la più importante rassegna sul vitigno organizzata dal Comune di Costigliole d’Asti in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, l’Associazione Produttori “Noi di Costigliole” e i sommelier Ais Asti, in scena lo scorso novembre al Castello di Costigliole d’Asti. Location per nulla casuale: si tratta del Comune più vitato del Piemonte a livello di denominazione e con più di 220 aziende dedite alla vinificazione del Barbera.

Tra i migliori assaggi figurano vini molto diversi tra loro, a conferma della grande versatilità del vitigno sulla base del microclima e delle caratteristiche del suolo. Colpisce l’uniformità dei vini proprio sulla base del territorio di provenienza, ancor più che per la tecnica di vinificazione. Il Barbera ama acciaio e cemento, regalando nettari dal frutto croccante, solo in apparenza semplici e degustabili anche col pesce. La musica cambia nelle versioni vinificate in legno, più corpose e strutturate ma sempre in grado di mostrare un ottimo equilibrio tra eleganza e potenza, almeno tra le etichette che figurano tra i migliori assaggi a Rosso Barbera 2023.

Alcol e temperatura di servizio: i punti chiave del Barbera

Un capitolo a parte è quello dell’alcol del Barbera, che merita un approfondimento. Nell’epoca in cui il consumo di vini rossi strutturati ha subito una battuta d’arresto a beneficio di spumanti, vini bianchi e vini rossi freschi, connotati dall’agilità di beva, il ruolo del marketing diventa sempre più centrale in territori contraddistinti dalla produzione di vini dall’alta percentuale alcolica. Su tutti, in Italia, la Valpolicella sta facendo di questo tema una bandiera della propria comunicazione nazionale e internazionale, sia nel confronto con la stampa sia sul fronte dei consumatori.

Ottima, dunque, la scelta di suddividere i 300 (e più) vini Barbera in degustazione sulla base della tecnica di vinificazione, oltre che della provenienza geografica e della denominazione. Ottimo anche il servizio dei sommelier Ais Asti, partner preziosissimi e fondamentali dell’evento più importante dedicato al vitigno principe del Piemonte. Ottima, infine, la presenza di vini da diversi territori del mondo, oltre che dalla vicina Lombardia (Oltrepò pavese). Ma nel 2023 si può (e si deve) fare di più, almeno a Rosso Barbera, per evitare di assaggiare vini da 15, 16 o 17 gradi a “temperatura ambiente”, incidendo sul loro profilo ancor più di quanto stiano facendo i cambiamenti climatici.