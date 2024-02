 Albino Armani Viticoltori dal 1906 debutta a Wine Paris & Vinexpo Paris 2024

Albino Armani Viticoltori dal 1607 si presenta per la prima volta al pubblico francese di operatori, stampa ed appassionati presso il padiglione allestito dal Concours Mondial de Bruxelles, all’interno di una collettiva che raccoglie 45 produttori di vino e liquori premiati con le medaglie del 2023.

Uva dei vigneti Albino Armani Viticoltori dal 1906

Ed è proprio grazie all’assegnazione della Grande Médaille d’Or al Cuslanus Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg 2016, il massimo riconoscimento di questa prestigiosa competizione, che Albino Armani si è guadagnato un posto in prima fila tra i banchi d’assaggio di questo spazio espositivo.

Amarone Riserva Cuslanus di Albino Armani, eleganza e tradizione della Valpolicella

L’Amarone Riserva viene prodotto da uve Corvina, Corvinone e Rondinella allevate a pergola veronese a Marano di Valpolicella, uno dei cinque comuni storici della sottozona classica, unica della Denominazione a svelare suoli a carattere vulcanico. Ma la vera peculiarità dei vini Albino Armani qui prodotti risiede nella scelta di fare viticoltura in alta collina: qui, precisamente tra San Rocco e Camporal (Marano), si raggiungono le maggiori altitudini dell’areale, fino a toccare i 600 m s.l.m.. La filosofia produttiva della famiglia Armani punta da sempre alla valorizzazione dei territori legati alla quota che porta naturalmente ad uno stile teso alla freschezza e all’eleganza, con la tipica intensità floreale e croccantezza del frutto.

Cuslanus Amarone della Valpollicella

Altitudine e suoli vulcanici contribuiscono a fare del Cuslanus un prodotto unico nel suo genere, un’interpretazione del grande rosso scaligero che negli ultimi tempi viene definita la «new wave» dell’Amarone - che incontra le rinnovate dinamiche di consumo -, ma che per Armani è sempre stata tradizione ed espressione autentica della Valpolicella. Il nome dell’etichetta si ispira all’antica divinità adorata dagli Arusnati in Valpolicella al tempo degli Etruschi. A questo dio è collegata l’idea del trascorrere del tempo, proprio come questo vino richiede il tempo di maturazione per esprimersi al meglio in evoluzioni balsamiche ed eteree. Un sorso vivace, di grande personalità, struttura, freschezza, sapido ed elegante, che regala un finale molto persistente.

Oltre all’Amarone Riserva, il pubblico parigino potrà degustare una selezione delle migliori etichette firmate Albino Armani prodotte nelle tenute di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino.

Albino Armani

Località Ceradello 401 - Dolcè (Vr)

Tel 045 7290033