“Costasera Lunar - New Year of the Dragon”, l'etichetta di Masi per l'anno del drago

La Cina entra nell’anno lunare del drago il 24 febbraio 2024. Per l’occasione Masi presenta il “Costasera Lunar - New Year of the Dragon”, una limited edition del Costasera Amarone Classico 2018, per onorare una delle festività più rappresentative e affascinanti della cultura cinese.

Il Costasera Lunar - New Year of the Dragon di Masi

Un’etichetta ed una confezione che rappresentano lo spirito della festa, decorate con i tradizionali motivi rossi ed un maestoso drago dorato fluttuante che richiama la danza iconica delle celebrazioni del Capodanno Cinese. Il drago è venerato e considerato portatore di buona sorte, simbolo non solo di forza e dignità ma anche di fertilità, saggezza e opulenza, tutti aspetti leggibili in questa limited edition.

Con l’edizione di quest’anno Masi dà il via a una collana di 12 bottiglie da collezione dedicate ai segni zodiacali del calendario lunare cinese, caratterizzate da etichette speciali e uniche offerte in astuccio singolo simboleggianti l’iconografia dello zodiaco, che ne spiegano il significato. Una serie preziosa per vini destinati anche al lungo invecchiamento.

Costasera Lunar è ottenuto con 70% Corvina, 25% Rondinella e 5% Molinara lasciate a riposare in fruttaio sui graticci di bambù nei mesi invernali, affinamento per 24 mesi in botte di rovere di Slavonia per l’80%, il rimanente in barriques di rovere francese di Allier per raggiungere un delicato equilibrio tra note fruttate e speziate. Presenta un colore rubino ricco, con profumi di ciliegie mature e prugne, completati da un sottile accenno di cioccolato fondente, che porta ad un finale sofisticato e persistente.

