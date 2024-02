Vini al supermercato: ecco tutte le offerte da non perdere a febbraio

Giro di boa per il vino a volantino nelle maggiori insegne di supermercati operanti in Italia. Smaltita a fine gennaio la "sbornia" delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania, l’ingresso nel mese di febbraio manda diversi segnali di riassestamento, sia in termini di qualità che di quantità dei vini in offerta. Tra i fenomeni riscontrabili nella nuova tornata di volantini, la marcia serrata del Prosecco per riconquistare il posizionamento a scaffale grazie alla pressione promozionale, a discapito degli spumanti generici che ne avevano minato la leadership (evidentemente per una questione legata al rapporto qualità-prezzo promo).

I vini in promozione al supermercato da non perdere fino alla terza settimana di febbraio

Prosecco Doc e Asolo Docg sembrano tornati sui livelli pre-pandemia, mentre prova a tenere botta Valdobbiadene, nel solco del ribilanciamento delle quote Horeca-Gdo della denominazione in Italia e di un'attenzione crescente per l'export. Grande assente in questa fase il Metodo classico italiano, territorio poco "battuto" dai buyer, forse a causa del periodo inflattivo e di contrazione dei consumi. Sempre presenti, invece, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Piemonte, quest'ultimo anche con diverse referenze di Barolo "cooperativo" (non annoverate tra i vini imperdibili). Sorpresa, invece, da Penny: in offerta un vino prodotto con il "vitigno resistente" Solaris (Piwi). Ecco dunque i vini da non perdere in promozione sino alla terza settimana del mese di febbraio.

Aldi, volantino fino al 18 febbraio

Passerina Terre di Chieti Igt Casteltorre: 2 euro

Bennet, volantino fino al 21 febbraio

Piccini - Chianti Superiore DOCG Collezione Oro: 3,90 euro

Cantine Torrevilla - Pinot Nero Oltrepò Pavese DOC Turché: 3,99 euro

Nera - Inferno Valtellina DOCG Casa Vinicola: 10,99 euro

Cusumano - Grillo Sicilia DOC Rocambolè: 5,99 euro

Custoza DOC Superiore: 3,89 euro

4 Valli - Gutturnio Frizzante DOC: 3,19 euro

Dalbello - Prosecco Asolo DOCG Extra Brut: 5,96 euro

Bolgheri Rosso DOC: 19,95 euro

La Doria - Gavi DOCG: 6,80 euro

Bersano - Ruché di Castagnole DOCG Monferrato: 4,99 euro

Cantina Di Cortaccia - Lago Caldaro Cantina DOC: 4,75 euro

Cesari - Valpolicella Classico DOC Rajo: 5,99 euro

Sartori - Amarone Della Valpolicella DOCG: 16,95 euro

Chiarli - Lambrusco Secco Sorbara Prestige DOC: 2,99

La Mora - Morellino Di Scansano DOC: 4,98 euro

Cantine Colosi - Terre Di Sicilia IGP Rosso Cariddi: 5.49 euro

Cave Mont Blanc - Blanc De Morget Et De La Salle DOC: 8,39 euro

Tenimenti Civa - Ribolla Gialla Frizzante: 3,49 euro

Mandi - Friulano DOC Isonzo: 4,80 euro

Norante - Falanghina Molise DOC Di Majo Norante: 9,40 euro

Santadi - Vermentino di Sardegna DOC Cala Silente: 9,79 euro

Terre del Barolo - Dolcetto Diano D'Alba DOCG: 3,70 euro

Carrefour Iper, volantino fino al 21 febbraio

Ala di Farfalla Chianti Classico Docg Geggiano Terre d'Italia: 5,99 euro

Acinaia Vernaccia Ve San Gimignano DOC Teruzzi: 3,49 euro

Conad superstore, volantino fino al 20 febbraio

Gutturnio Doc Valtidone : 2,99 euro

: 2,99 euro Ribolla Gialla Igt Venezia Giulia Tenuta Sant'Anna: 4,99 euro

Vini Settesoli: 3,49 euro

Roero Arneis Docg Duchessa Lia: 5,79 euro

I consigli sugli acquisti di vino nelle maggiori insegne di supermercati italiani

Coop, volantino fino al 21 febbraio

Vini Barbanera: 50% sulla linea

Sauvignon Colli Orientali del Friuli Doc Furlan Faris: 5,29 euro

Sassella Valtellina Superiore Docg Nera: 9,89 euro

Teroldego Rotaliano Doc Mezzacorona: 3,75 euro

Gewurztraminer Alto Adige Doc Erste+Neue: 8,25 euro

Ribolla Gialla frizzante Igt Tenimenti Civa: 2,79 euro

Rosso Toscana Igt Santa Cristina: 5,89 euro

Pigato Riviera ligure di Ponente Doc Donne della Torre: 7,49 euro

Nobile di Montepulciano Docg Tenute del Cerro: 7,45 euro

Montepulciano d'Abruzzo Doc Riparosso, Illuminati: 5,35 euro

Falanghina del Sannio Doc Feudi di San Gregorio: 6,79 euro

Nero di Troia Puglia Igp Crifo: 3,29 euro

Primitivo Salento Igp Notte Rossa: 3,85 euro

La Segreta Rosso Sicilia Doc Planeta: 6,35 euro

Prosecco Doc Brut Tenuta Sant'Anna: 4,70 euro

Eurospin, volantino fino al 25 febbraio

Nessun vino in promozione da segnalare

Esselunga, volantino dal 15 al 24 febbraio

Chianti Riserva Docg Collezione Oro, Piccini: 3,75 euro

Chardonnay Brut Intreccio, Cavit: 4,24 euro

Ribolla o Refosco, Volpe Pasini: 7,99 euro

Primitivo Salento, Cantine Due Palme: 2,47 euro

Nero d'Avola-Syrah / Grillo, Feudi San Nicola: 3,09 euro

Famila, volantino fino al 21 febbraio

Chiarli Gran Gala Grasparossa Lambrusco Doc amabile: 3 euro

Cantina Valtidone Gutturnio Doc frizzante: 3 euro

Fontanafredda Monfrisco Barbera Doc Piemonte vivace: 3,99 euro

Sartori di Verona Valpolicella Ripasso Doc Valdimezzo: -1,50 euro sul prezzo pieno

Gulliver, volantino fino al 19 febbraio

Sangiovese di Romagna Doc Galassi: 4,99 (1+1)

Asti dolce Docg, Tosti: 4,49 euro

Il Gigante, volantino fino al 17 febbraio

Gutturnio / Ortrugo frizzante Colli Piacentini La Valorosa: 2,99 euro

Asolo Prosecco Docg Dal Bello: 5,29 euro

Dolcetto di Ovada / Grignolino Piemonte Doc: 2,98 euro

Vermentino di Toscana Igt / Morellino di Scansano Docg La Torre, Frescobaldi: 5,99 euro

Vino a volantino al supermercato: ecco come procedono le offerte nel 2024

Iperal, volantino fino al 28 febbraio

Pinot Nero Trentino Doc, Cavit: 5,15 euro

Ruché di Castagnole Monferrato Docg Dezzani: 7,49 euro

Ipercoop, volantino fino al 21 febbraio

Vini Barbanera: 50% sulla linea

Chianti Docg Cecchi: 3,90 euro

Dogliani Docg, Cantina Clavesana: 3,95 euro

Roero Arneis Docg, Fontanafredda: 5,49 euro

Barbaresco Docg Basarin Giacosa Leone: 11,99 euro

Dolcetto di Diano d'Alba Docg Le Calende: 4,19 euro

Spumante Alta Langa Docg Cesare Pavese, Cantina Vallebelbo: 13,90 euro

Iper La grande i, volantino fino al 22 febbraio

Valpolicella Superiore Ripasso Doc, Minini: 5,99 euro

Chianti Colli Senesi Docg, Geografico: 3,49 euro

Interspar

Volantino in aggiornamento

Lidl, volantino fino al 18 febbraio

Cantina di Ruvo di Puglia - Mures Nero di Troia: 2,99 euro

Navarra rosé: 2,49 euro

Abadia Milagro Rioja: 2,99 euro

MD, volantino fino al 18 febbraio

Nessun vino in promozione da segnalare

Pam Panorama

Volantino in aggiornamento

Penny, volantino fino al 25 febbraio

Solaris Vigneti Delle Dolomiti Igt: 3,69 euro

Chianti Docg: 2,39 euro

Tigros, volantino fino al 20 febbraio