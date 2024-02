Casoni festeggia 210 anni di storia a Beer&Food Attraction con il nuovo Vermouth 1814

Si è tenuta dal 18 al 20 febbraio 2024 la nona edizione di Beer&Food Attraction, l'evento che ha riunito in un unico ed esclusivo panorama la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'Out Of Home. Durante le due giornate, che si sono svolte presso l’Expo Centre di Rimini, i partecipanti hanno avuto modo di aggiornarsi sulle nuove modalità di consumo ed esplorare le opportunità che i nuovi trend e i cambiamenti in atto negli ultimi anni ci propongono.

I prodotti della linea 1814 di Casoni

Casoni, il nuovo Vermouth 1814 dall'anima emiliano romagnola

Tra gli stand protagonisti c'è stato anche quello di Casoni Fabbricazione Liquori. La kermesse è stata l’occasione per la storica distilleria di Finale Emilia di celebrare i suoi 210 anni di storia (1814-2024), presentando il Vermouth 1814, una nuova referenza che va ad integrare la linea 1814, composta da Bitter e l’Aperitivo, interamente dedicata al momento dell’aperitivo. Il nuovo vermouth è stato frutto del profondissimo know-how Casoni in ambito liquoristico, che ha dato vita a un vino dai sentori agrumati e persistenti al palato, risultato dalla lenta miscelazione di vino Trebbiano 100% italiano, nato tra i vitigni del territorio emiliano, una pregiata infusione di Artemisia e un’accurata selezione di altre botanicals.

«Quest'anno a Beer & Food Attraction - racconta Paolo Molinari, amministratore delegato di Casoni - cogliamo l'occasione per lanciare il nostro Vermouth fatto da 100% di uve Trebbiano, un vermouth regionale che si stacca da ciò che è il concetto di vermouth tipico del Piemonte, quindi un vermouth emiliano romagnolo mischiato sapientemente con l'artemisia, in modo da creare quel gusto unico che il vermouth, l'aperitivo storico per eccellenza dell'Italia, può presentare.»

Paolo Molinari

Casoni Vermouth 1814 è un prodotto esaltato dall’alta qualità delle materie prime con le quali è stato realizzato ed è stato pensato per il settore della miscelazione contemporanea, amante dei sapori tradizionali, seppur rivisitati in chiave moderna. Un vermouth quindi fedele alla filosofia dell’azienda, da sempre desiderosa di realizzare prodotti innovativi nel segno della tradizione: il nuovo Vermouth è ideale, in particolare, per realizzare grandi classici come l’Americano e il Negroni.

«Il 1814 Vermouth va a completare la gamma di prodotti della linea 1814 di Casoni - continua Molinari - 1814 non è un nome a caso, è la data in cui Casoni è stata fondata, infatti noi quest'anno ricordiamo i 210 anni della Distilleria Casoni. Io rappresento, oggi, la 6ª generazione della distilleria e appunto, come dicevo, con il vermouth andiamo a completare l'offerta per il momento aperitivo, con l'Aperitivo, il Bitter e il Vermouth, in modo tale da creare quelle tipicità dell'aperitivo italiano, come un Americano o un Negroni. Prodotti adatti a tutta una serie di momenti di rinfresco che l'aperitivo può proporre».

Il nuovo Vermouth 1814 è ideale per creare ottimi aperitivi

«Casoni, inoltre, vanta una vasta gamma di prodotti che vanno oltre il momento dell'aperitivo - conclude Molinari - Casoni propone anche una gamma molto interessante di Gin sempre legati alla nostra regione. Quindi abbiamo il Gin Tabar, la dizione dialettale del tabarro, cioè il mantello tipico dei nostri contadini, e proponiamo un Gin Tabar alla ciliegia di Vignola Igp che è un'altra grande eccellenza della nostra regione e che anch'esso merita di essere portato all'attenzione del grande pubblico.»

Casoni Fabbricazione Liquori

Via Venezia 5/A - 41034 Finale Emilia (Mo)

Tel 0535 760811