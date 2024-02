OnestiGroup Spa, accordo con Double Dutch Drinks per la distribuzione esclusiva

In occasione della fiera Beer&Food Attraction di Rimini, Onestigroup Spa, leader nel settore della distribuzione di bevande, e Double Dutch Drinks, brand di premium mixers and tonics, hanno annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione per la distribuzione in esclusiva dei prodotti Double Dutch nel mercato italiano. La partnership è nata dalla condivisione di valori comuni tra le due realtà, quali la qualità, la sostenibilità e la soddisfazione del cliente.

Lo stand di OnestiGroup a Beer&Food Attraction

OnestiGroup, i prodotti Double Dutch a Beer&Food Attraction

Come racconta Federica Belforti di Onesti Group «Questa edizione della fiera è stata un'occasione di ritorno per la nostra azienda ed è sempre bello poter presentare le nostre novità direttamente ai bartender e ai clienti all'ingrosso. In particolar modo presenteremo la nostra nuova linea di acqua tonica, e poi marchi, come Favignana, che abbiamo portato in fiera per dare maggiori informazioni ai professionisti e ai distributori su come vengono prodotto e quali sono le caratteristiche chiave. oltre un mix di sodati e toniche per accontentare qualsiasi esigenza del mondo beverage»

Abbiamo presentato questo brand che da febbraio è entrato a far parte del nostro porfolio delle esclusive e siamo veramente orgogliosi ed entusiasti di questa nuova collaborazione - Racconta Andrea Fanti - Double Dutch è un brand per metà olandese, l'origine delle due gemelle che hanno inventato il brand, e inglese perché la produzione si trova totalmente in Inghilterra. Ha una gamma molto ampia che si basa su flavour classici come Indian Tonic e Ginger Beer, e altri più innovativi come Cetriolo e anguria o Basilico e melograno. Un brand molto innovativo, giovane e che, praticamente è unico nel suo genere in quanto a basso contenuto calorico e a basso contenuto di zuccheri. Una tonica pluripremiata in tutto il mondo e si caratterizza per il suo champagne bubble style, quindi presenta questa bolla fine e molto piacevole sia in miscelazione che liscia.»

La linea di toniche di Double Dutch

I prodotti Double Dutch si sono contraddistinti per essere:

Basso contenuto di zuccheri e calorie : il sapore pieno non ha significato se pieno di sostanze nocive. Vengono utilizzati aromi naturali che danno un forte impatto senza essere eccessivamente dolci;

: il sapore pieno non ha significato se pieno di sostanze nocive. Vengono utilizzati aromi naturali che danno un forte impatto senza essere eccessivamente dolci; Pluripremiati : questi abbinamenti di sapori unici sono stati premiati dai World Beverage Innovation Awards, dall’Evening Standard e molti altri;

: questi abbinamenti di sapori unici sono stati premiati dai World Beverage Innovation Awards, dall’Evening Standard e molti altri; Orgogliosamente Carbon Neutral: la passione del brand è quella di avere un impatto positivo. Collaborando con ClimatePartner, le emissioni di carbonio vengono compensate nel modo corretto.

I gin di OnestiGroup a Beer&Food Attraction: Isola di Favignana Gin e Gin Alpino di Alpestre

Inoltre, la fiera è stata l'occasione di mettere in evidenza anche i prodotti del marchio Favignana e il Gin Alpino di Alpestre.

«il nostro prodotto, Isola di Favignana Gin, - spiega Nino Campo - è un prodotto sul mercato da quasi due anni. È un progetto che gira attorno all'isola di Favignana e che noi ragazzi dell'isola abbiamo pensato partendo dal legame con la nostra terra. Abbiamo un'azienda agricola che produce parte delle botaniche che vanno a caratterizzare il nostro gin. Non è un gin che vuole cambiare il mondo, ma vuole essere un prodotto vero e diretto, per questo abbiamo utilizzato il metodo London dry. La gradazione alcolica è di 41°, molto equilibrato ed espressione del nostro territorio. Finalmente siamo felici di comunicare che siamo nella distribuzione di Onesti Group, che da oggi ci accompagnerà in questo viaggio. Siamo felicissimi perché credono in Favignana come territorio, ancor più di quanto credano nel progetto. Per noi è fondamentale che Favignana e i favignanesi siano conosciuti in giro per il mondo, attraverso il nostro gin.»

Gin Isola di Favignana 1/4 Nino Campo 2/4 Gin Alpino di Alpestre 3/4 Federica Belforti 4/4

Per concludere Federica Belforti racconta «Ci teniamo a dare un altro importante annuncio a tutti i nostri clienti e al nostro pubblico, il Gin Alpino di Alpestre ha ricevuto a inizio anno un riconoscimento come Prodotto innovazione della categoria Spirits. È un prodotto giovane che è stato lanciato lo scorso anno, nonostante sia l'essenza dalla storia del heritage del distillato alpestre 34 erbe che ha origine nel 1854. È stata una sfida difficile, ma vi invitiamo a provare la miscelazione di erbe perché racchiude tutta la balsamicità del territorio alpino italiano.»

