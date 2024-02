Birrificio del Ducato presenta Chouffe Lite e Maredsous Brune

Dal 18 al 20 febbraio, Beer & Food Attraction di Rimini è stata il luogo ideale per gli appassionati di birre artigianali. Tra i partecipanti di rilievo, il Birrificio del Ducato si è distinto con una selezione di classici e novità pronti a conquistare anche i palati più esigenti.

La nuove Chouffe Lite

Chouffe Lite e Maredsous Bruin: le novità del Birrificio del Ducato a Beer & Food Attraction

Una delle sorprese in serbo per i visitatori è stata la Chouffe Lite, una bionda leggera e rinfrescante con basso tenore alcolico, si distingue per un aroma fresco con sentori di cereali, spezie e frutta. Il suo gusto leggero ma ricco, caratterizzato da un equilibrato mix di dolcezza e amarezza, rende ogni sorso un'esperienza unica. Prodotta con ingredienti selezionati, presenta un IBU di 16 ed è disponibile in bottiglia da 33 cl e fusto da 20 litri. La Chouffe Lite si adatta a diverse occasioni, dall'aperitivo al dopo allenamento, fino a feste ed eventi sportivi e studenteschi, garantendo un'esperienza di degustazione leggera ma intensa per soddisfare tutti i palati.

«Quest'anno abbiamo portato due birre nuove - racconta Marco Bricò, Brand ambassador di Birrificio del Ducato - una è una novità assoluta e riguarda il mondo Chouffe. Abbiamo portato la Chouffe Lite, che è una birra molto leggera, una birra che proponiamo ai nostri clienti nel periodo estivo. Quindi sappiamo tutti che le Chouffe sono birre importanti dal punto di vista della gradazione. Ecco, quest'anno abbiamo deciso di mettere sul mercato un prodotto invece un po' più trasversale, che sia anche molto piacevole e fresco.»

«L'altra novità, invece - contnua Bricò - che non è una novità assoluta, ma è una novità per quanto riguarda il mercato italiano, è la Maredsous Bruin, che fino ad ora non avevamo mai importato in Italia.» La Maredsous Bruin, birra scura dall'intenso e complesso gusto, ideale per gli amanti delle birre robuste. Al primo sorso, il bouquet caramellato e l'aroma tostato evocano chicchi di caffè appena macinati, anticipando un gusto morbido e ben bilanciato. Grazie all'abilità dei mastri birrai, la Maredsous Bruin offre un retrogusto persistente e appagante, con note di nocciola che si sposano armoniosamente con la tostatura dei malti selezionati.

«Pur non essendoci novità, diciamo così, dal punto di vista dei prodotti, da quest'anno abbiamo messo in funzione il nostro nuovo impianto fotovoltaico e ci permetterà di produrre l'80% dell'energia elettrica che servirà per l'utilizzo dei macchinari all'interno del birrificio. Quindi quest'anno ci siamo concentrati sulla parte strutturale, ma meno sulla parte dei prodotti» conclude Bricò

