Krombacher abbina birra con pizze d'autore e presenta la nuova “Pils 00”

Il birrificio tedesco Krombacher ha confermato per il terzo anno consecutivo la sua presenza a Beer & Food Attraction, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al B2b della ristorazione fuori casa e ai professionisti del panorama birraio, che ha avuto luogo dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini.

Krombacher, birra di qualità per l'Horeca

Lo stand del birrificio ha accolto per l’occasione i pizzaioli vincitori del premio “La Miglior Carta delle Bevande”, tra i protagonisti della Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, di cui Krombacher è “Beer of Choice”. Mario Cipriano de “Il Vecchio e il Mare” di Firenze, Luca Cornacchia di “Fermenta Pizzeria” di Chieti e Pierluigi Fais della “Pizzeria Framento” di Cagliari si sono alternati ogni giorno “a bocca di forno” e hanno sfornato ciascuno tre innovative creazioni.

«Abbiamo una strategia che punta a posizionare il nostro marchio in maniera molto qualitativa. - racconta Davide Grossi Country Director Italy di Krombacher - Abbiamo deciso per questo di non concentrare la nostra distribuzione sul canale of Trade, ma di focalizzarsi sul canale Horeca. Canale in cui cerchiamo la qualità. Quindi parliamo di food di alta qualità, ristoranti, pizzerie, pub dove la birra ha un ruolo estremamente rilevante. Questo ci ha portato ad avere una partnership con il Gambero Rosso. Siamo l'unica birra ufficiale del Gambero Rosso. Collaboriamo con quattro loro guide: Guida Pizzerie d'Italia, Ristoranti d'Italia, Roma e Lazio e Lombardia e Milano. In ognuna di esse c'è un nostro premio. Nel caso di oggi noi celebriamo i vincitori del premio “La Miglior Carta delle Bevande” all'interno della Guida Pizzerie d'Italia che ci hanno fatto il piacere di essere in fiera, uno ogni giorno, a preparare delle pizze di altissima qualità da abbinare alle nostre birre e offrire a tutti i visitatori della fiera.»

«Beer&Food Attraction - continua Grossi - sarà il trampolino di lancio della nostra nuova Pils 00, una birra totalmente analcolica che cerca di incontrare questo nuovo gusto del consumatore. Quindi bere senza alcol, è un prodotto di altissima qualità. In Germania siamo il primo produttore di birra analcolica e siamo sicuri che ci toglieremo delle belle soddisfazioni anche in Italia.»

Krombacher esalta la birra abbinando le pizze premiate dal Gambero Rosso

Le pizze, a base di materie prime naturali e tipiche dei territori di provenienza, sono state servite in pairing con alcune delle più apprezzate e iconiche referenze di Krombacher: la Pils, la birra più bevuta in Germania dal 2002 ad oggi, la Unfiltered, non filtrata, con il suo deciso sapore di cereali e la Rhenania Alt, dallo stile tradizionale e ad alta fermentazione.

Lo stand di Krombacher a Beer&Food Attraction

Ad aprire le danze è stato Mario Cipriano della rinomata pizzeria “Il Vecchio e il Mare” di Firenze, Tre Spicchi del Gambero Rosso. Un connubio tra impasti tradizionali napoletani e “vulcaniche” farciture ha fatto da padrone domenica 18 febbraio, giornata di apertura della fiera. Alla tradizionale Pils di Krombacher è stata abbinata “Ricordo d’infanzia a Tropea”: fiordilatte, cipolla rossa di Tropea stufata dell’azienda agricola Bagnato, baccalà alla ghiotta con pinoli, uva sultanina e olive verdi Carolea di Calabria. La Unfiltered è stata invece proposta in accoppiata con la pizza “Il friariello va al mare”, con fiordilatte, friarielli e salsiccia di pesce spada home-cured. In accostamento alla Rhenania Alt, infine, la “Provola e Pepe”: provola Napoli con uno tra 5 pepi - nero, di Giamaica, di Sichuan, di Sarawak, di Kampot - a scelta in abbinamento.

Restaurare il concetto di pizza ancorandosi con radici profonde alla tradizione enogastronomica sarda è il punto focale della ricerca condotta da Pierluigi Fais della pizzeria “Framento” di Cagliari, Tre Spicchi del Gambero Rosso. I suoi leggeri e areati impasti contemporanei e i suoi golosi topping sono stati on stage a Beer & Food Attraction nella giornata di lunedì 19 febbraio. A esaltare la freschezza della Pils è stata servita l’intramontabile “Regina Margherita”, a base di: sugo di pomodoro, fiordilatte, basilico, olio evo, origano. La non filtrata e rustica Unfiltered ha accompagnato la “Pizza Toast”: fiordilatte, prosciutto cotto, fontina d’alpeggio, polvere di cipolla bruciata. Sorseggiando la maltata Rhenaia Alt, invece, si è potuto assaporare la “Bonarcadese”: fiordilatte, petza imbinada (carne di maiale marinata con vino e aceto tipica della tradizione del Montiferru), casizolu e finocchietto selvatico.

Martedì 20, infine, al pass dello stand di Krombacher si sono trovati il mastro pizzaiolo Luca Cornacchia e la maître di sala Giorgia Santuccione di “Fermenta” , pizzeria gourmet contemporanea di Chieti - Due Spicchi del Gambero Rosso - che, selezionando prodotti provenienti da piccoli fornitori locali, mira a valorizzare l’incredibile biodiversità delle montagne e dei mari abruzzesi. La rossa e digeribile Rhenania Alt è stata la bevanda perfetta per valorizzare la “Santo Abruzzo”: una pizza in doppia consistenza, prima fritta e poi al forno, con ventricina abruzzese Slow Food, pomodoro pera d'Abruzzo, yogurt di pecora e pecorino di Farindola. L’iconica Pils è stata proposta invece in pairing con “Piana del Fucino”: un padellino cotto al vapore e farcito all’interno con vellutata di patata d'Avezzano aromatizzata al burro e salvia, Lonzardo di maialino nero d'Abruzzo, provola e ricotta scorza nera Gregorio Rotolo. In degustazione con la Unfiltered, infine, c'è stata la "Carrello di formaggi": una napoletana contemporanea servita con la selezione dei migliori formaggi abruzzesi e confetture locali a km 0.

Krombacher, rispetto della natura verso una produzione totalmente sostenibile

Krombacher ha anche un legame molto forte con la natura e la sostenibilità e come racconta Dirk Nuber, Head of Marketing di Krombacher «Krombacher è stata fondata nel 1803, e abbiamo sempre avuto un buon rapporto con la natura, perché abbiamo una caratteristica molto speciale: l’acqua proviene dalle nostre fonti, dalla nostra natura. Ci sentiamo quindi legati alla protezione e al servizio della natura e del luogo in cui ci troviamo. E non ci limitiamo a proteggere la natura di casa nostra, ma pensiamo anche di avere una responsabilità come parte del mondo in quanto tale. Vogliamo quindi restituire qualcosa.»

«A partire da quello che facciamo - continua Nuber - noi produciamo birra e nel fare questo cerchiamo di usare meno energia possibile. Stiamo anche cercando di sostituire l’energia fossile con energia rinnovabile nel nostro birrificio e un risultato che abbiamo raggiunto nel 2021 è che abbiamo una produzione che è neutrale dal punto di vista climatico. Pensiamo che sia molto positivo, ma non ci fermiamo: il nostro obiettivo finale è quello di sostituire completamente l’energia fossile nel birrificio con l’energia rinnovabile per avere davvero zero emissioni di carbonio nella nostra produzione.»

