La Visione di Luigi, la grappa sostenibile all'infinito di Francoli

Distillerie Francoli ha fatto brillare la sua arte distillatrice a Beer & Food Attraction, portando la grappa La Visione di Luigi Riserva, un'autentica espressione di raffinatezza e maestria.

Distillerie Francoli, attenzione alla sostenibilità ambientale dal 1988

Ma non solo, distillerie Francoli, pioniere come prima distilleria a impatto zero, celebra un trionfo di sostenibilità con la grappa La Visione di Luigi. Frutto di oltre trent'anni di impegno per l'ambiente, questa grappa è la testimonianza tangibile della visione ecologica e dell'innovazione continua della distilleria.

Stefano Furlani

Come racconta Stefano Furlani, direttore vendite Italia di Distillerie Francoli «Siamo una distilleria ecosostenibile già dal 1988, quando Luigi decise di creare un'azienda che fosse attenta alla sostenibilità ambientale. E quest'anno per la prima volta a Rimini, presentiamo la prima grappa ecosostenibile all'infinito, quindi partendo dal processo di produzione fino al progetto Life Gate a cui abbiamo partecipato nel 2006 e infine, siamo riusciti ad creare una bottiglia ecosostenibile al 100% con vetro ed etichetta riciclati. Altra novità è la presenza di un Qr code che racconta la prima grappa in realtà aumentata e offre la possibilità di percepire il prodotto in una maniera del tutto nuova»

La Visione di Luigi Riserva: eccellenza sensoriale di una grappa inimitabile

Proveniente da vinacce di Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e Moscato, questa grappa invecchiata in legno è sottoposta a una doppia maturazione per garantire un carattere strutturato e un profilo organolettico inimitabile. Il suo colore giallo oro molto intenso con riflessi ramati anticipa un'esperienza sensoriale distintiva.

La Visione di Luigi di Francoli

Al naso, la fragranza della grappa La Visione di Luigi Riserva è avvolgente, con equilibrati sentori di legno, vaniglia, tabacco e cacao. Il suo sapore, caldo e morbido, offre una rotonda vellutatura che si completa con note distinte di uva passa. Il retrogusto persistente e pulito lascia un'impressione indelebile.

Ciò che rende davvero unica questa grappa è l'abilità della distilleria Francoli nel selezionare vinacce provenienti da diverse fonti, tramandando un segreto generazionale che dà vita a un prodotto straordinario. La prima maturazione avviene in tini di Rovere di Slavonia, garantendo un riposo prolungato, mentre la seconda, più rapida, avviene in piccole botti di Rovere di Limousin.

