Ecco la nuova casa del Buttafuoco storico: è come un'enoteca contemporanea

Buttafuoco Storico ha una nuova casa: uno spazio multifunzionale per accogliere produttori, giornalisti, cittadini, wine lovers e chiunque voglia avvicinarsi al questo vino icona dello Sperone di Stradella, una porzione di territorio vocatissima, racchiusa tra i torrenti Versa e Scuropasso nel cuore dell'Oltrepò Pavese. La nuova casa del Buttafuoco Strico è in Piazzetta Buttafuoco Storico a Vigalone (Frazione di Canneto Pavese) accanto alla storica sede dove continueranno a essere attivi gli uffici direzionali.

Operativa e aperta al pubblico dal 24 febbraio 2024, la nuova sede del Buttafuoco Storico è concepita come una enoteca contemporanea, realizzata con tecniche costruttive sostenibili e modulata in spazi che ne permettano un uso funzionale a diverse attività e nel corso di tutto l'anno.

La nuova casa del Buttafuoco storico è distribuita su 2 livelli per un totale di 300 mq. Il piano terra, aperto sull'esterno da grandi vetrate, ospita il wine shop, con una esposizione dei vini immersiva, una sala degustazione attrezzata e modulabile per iniziative di diverso tipo, oltre a una piccola cucina professionale per degustazioni in pairing con le tante eccellenze del territorio.

Attraverso una scala esterna si accede alla grande terrazza attrezzata che sovrasta la struttura: qui in primavera ed estate, andranno in scena degustazioni, professionali e divulgative, eventi, dibattiti ed incontri intorno al Buttafuoco Storico, agli altri vini dell'Oltrepò Pavese e dedicati in generale al territorio.

Tre Magnum di Buttafuoco Storico come capsule del tempo

Uno spazio, quindi, per vivere il presente della cultura del vino e del territorio, ma con uno sguardo anche al futuro: in occasione della posa della prima pietra produttori, istituzioni e cittadini hanno infatti lasciato i loro personali messaggi sul Buttafuoco Storico in 3 Magnum del potente rosso dell'Oltrepò, vere e proprie capsule del tempo che, sigillate e inserite nelle fondamenta della nuova costruzione, parleranno alle generazioni future per perpetuare il racconto del leggendario Buttafuoco Storico.

Il Club del Buttafuoco Storico nasce nel 1996

«Il 28° compleanno del Club del Buttafuoco Storico, fondato nel febbraio 1996, si festeggia nella nostra nuova casa - spiega Davide Calvi, presidente uscente del Club del Buttafuoco Storico (che termina il suo mandato e passa il testimone, a partire dal 1° marzo, a Massimo Piovani dell'omonima cantina di Canneto Pavese) - Una doppia festa, quindi: un compleanno importante che vede una sempre maggiore affermazione del nostro prodotto e l'inaugurazione della nuova sede che mettiamo a disposizione di tutto il nostro territorio affinché diventi un hub di formazione, informazione, confronto e scambio sul mondo del vino, che ha un ruolo così importante per tutto l'Oltrepò Pavese, i viticoltori e chi opera nel settore».

«In questi anni abbiamo puntato sulla tipicità e territorialità del Buttafuoco Storico perché sono le caratteristiche che rendono questo vino così identitario: legato alla vigna, alla preservazione delle uve autoctone con cui è prodotto, alla valorizzazione dell’annata nel bicchiere – aggiunge Armando Colombi direttore del Club del Buttafuoco Storico - Il Buttafuoco Storico è bandiera dell’Oltrepò Pavese e la sua nuova casa conferma la volontà di diventare ambasciatore della qualità, dell’impegno e del fare bene di tutto il territorio».

Nuovo Consiglio d'Amministrazione per il Buttafuoco Storico

L'inaugurazione della nuova sede è anche l'occasione per presentare il nuovo Consiglio d'Amministrazione - che entrerà in ruolo a partire dal 1° marzo - presieduto da Massimo Piovani, con Davide Calvi, Graziano Calvi, Giulio Fiamberti, Tommaso Cavalli, Fabio Barbieri e Paolo Verdi nel ruolo di consiglieri.

La storia del Club del Buttafuoco Storico

Il Club del Buttafuoco Storico nasce nel 1996, come libera associazione fra produttori intenzionati a valorizzare il Buttafuoco Storico. Ha rappresentato in questi anni uno strumento di scrupolosa e responsabile autodisciplina, attraverso un rigido regolamento, sollecitando aziende vecchie e nuove, piccole e grandi, perché le consolidate e sagge abitudini diventassero una comune strategia per il successo qualitativo.

I produttori di Buttafuoco Storico, tutti associati al Consorzio, attualmente sono 17: viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori in proprio. Complessivamente gli ettari a vigneto nel territorio di produzione, compresi nei comuni di Broni, Stradella, Castana, Canneto Pavese, Montescano, Pietra de’ Giorgi, Cigognola sono circa 22 ripartiti in 20 “Vigne” il cui nome topografico compare rigorosamente in etichetta, a garanzia della provenienza e unicità del prodotto.