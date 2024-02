Franciacorta vino ufficiale della Milano Fashion Week per altri 3 anni

Il Consorzio tutela Franciacorta annuncia il rinnovo della partnership con la Camera Nazionale della Moda Italiana per i prossimi 3 anni, consolidando così un rapporto di successo, sinergie e valori condivisi che ha preso vita nel 2012 e che vede da dodici anni Franciacorta come vino ufficiale delle Fashion Week milanesi. I calici del metodo classico italiano per antonomasia saranno dunque presenti dal 20 al 26 febbraio in occasione della Milano Fashion Week 2024.

Milano Fashion Week e Franciacorta ancora insieme per i prossimi 3 anni

«Essere partner di Camera Nazionale della Moda Italiana è per Franciacorta motivo di orgoglio - afferma Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta. e un'occasione importante di promozione congiunta dei valori distintivi del Made in Italy. Franciacorta rappresenta un vino espressione di un magnifico territorio, dove quotidianamente i produttori si adoperano per garantire un prodotto unico, esattamente come accade nella moda. Si tratta di una partnership nata dal rispetto reciproco di due realtà che condividono un linguaggio comune: quello dell’eccellenza».

Oltre la Milano Fashion Week

La collaborazione tra Franciacorta e Camera Nazionale della Moda Italiana si è arricchita negli anni di numerosi progetti anche al di fuori delle Milano Fashion Week ®. Nel 2021, il fashion film "Franciacorta: a Golden Feeling" ha segnato il decimo anniversario della partnership, diventando un omaggio alla moda italiana. Nel Maggio 2023, Camera Nazionale della Moda Italiana e il Consorzio Franciacorta hanno creato per la prima volta un tavolo di confronto congiunto moda/vino sulle tematiche della sostenibilità, sulle quali entrambi lavorano in modo strutturato da oltre dieci anni.

«Un obiettivo importante - dichiara Silvano Brescianini - che condividiamo con Camera Nazionale della Moda Italiana è la sostenibilità, una delle priorità per Franciacorta, che da tempo si impegna a dare vita ad una viticoltura capace di tendere all’equilibrio con l’ambiente. Siamo custodi della terra, da anni abbiamo avviato uno studio sulla biodiversità funzionale dei suoli franciacortini e che, con orgoglio, è stato recentemente oggetto di pubblicazione scientifica».

«Siamo felici di rinnovare ancora una volta questa consolidata partnership con Franciacorta che prosegue ormai dal 2012. Con Franciacorta condividiamo valori e progetti importanti, primi tra tutti la ricerca dell’eccellenza e l'impegno verso la sostenibilità, e questa collaborazione rappresenta il percorso verso obiettivi comuni», aggiunge Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana.