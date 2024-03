 C per Pasini: il Chiaretto della Valtènesi su cui puntano i quattro cugini

Quattro cugini alla corte di un vino: il Chiaretto della Valtènesi. Laura, Sara, Paolo (presidente del Consorzio) e Luca Pasini di ''Pasini San Giovanni'' di Raffa di Puegnago (Bs), puntano tutto su ''Lettera C 2021''.

Quattro cugini alla corte di un vino: il Chiaretto della Valtènesi

Il segreto del rosé “Lettera C” della famiglia Pasini

Un Valtènesi fatto con vigne adulte di Groppello gentile, vinificate in rosa e lungamente affinato in Clayver (piccoli contenitori in ceramica di forma ovale) con il suo corredo di fermentazione . Ed ogni bottiglia è schermata da una calza anti luce in tessuto nero, utile a preservarne la delicata tonalità di colore e la finezza espressiva fino al momento del consumo.

"Lettera C" racchiude in sé tre generazioni e 63 anni di storia aziendale

«Lettera C - sottolinea Laura - racchiude in sé tre generazioni e 63 anni di storia aziendale. È una lettera aperta al Chiaretto, dal quale trae ispirazione per poi definire una via alternativa. La sua forma è un Cerchio , l'armonia perfetta. Con un tratto libero rivolto all'evoluzione e al Cambiamento. La Conoscenza, il Corredo di fermentazione e la Ceramica indicano la via. Al resto provvede Crono, il tempo».

“Lettera C”, eccellenza rosé in un anno super per Pasini

E a proposito di tempo, il 2023 per la cantina gardesana è stato un anno più che positivo con un export attestato attorno al 35%, in Usa, Canada e Germania. 260mila le bottiglie complessivamente prodotte.

Meno bottiglie vendute, ma meglio per la Cantina Pasini San Giovanni

«Abbiamo eguagliato i numeri del 2022 con meno bottiglie, ma vendute meglio - ricorda ancora Laura - con la grande soddisfazione per la conferma, fra gli altri riconoscimenti, dei 3 Bicchieri assegnati dal Gambero Rosso, al nostro ''Lettera C'', già fra i migliori rosé d'Italia l'anno precedente».

“Lettera C” e non solo: le prospettive in casa Pasini

Ma i cugini non si fermano. Quest'anno i Pasini, sulla sponda bresciana del lago di Garda, fra la Valtènesi (23 ettari) e la Lugana (13 ettari vitati), hanno programmato un consistente piano di investimenti di 300mila euro. Sono già infatti iniziati i lavori di rinnovare i vigneti a Puegnago, rifare il punto vendita di Raffa e posizionare 30 ettari di reti antigrandine. Il tutto all'insegna della C, di crescere.