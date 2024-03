Ruffino 1877 alla Milano Design Week con il fine wine “Riserva Ducale Oro”

Per un nuovo capitolo che è l'incontro di un fine wine come Riserva Ducale Oro con il grande design iconico italiano, così come probabilmente sognavano i cugini Ilario e Leopoldo Ruffino quando, nel 1877, a Pontassieve, fondarono la loro azienda vinicola, la storica azienda toscana ha scelto un luogo simbolo della città famosa nel mondo anche il design, i due dazi di Piazza Sempione dove c'è l'Arco della Pace. Qui sarà allestita la mostra ORObyRUFFINO, un progetto unico, che vedrà la luce durante la prossima Milano Design Week, che si terrà a Milano dal 15 al 21 aprile ed è stato anticipato giovedì 29 febbraio da Sandro Sartor, presidente e amministratore delegato di Ruffino, da Simone Galeto, curatrice di grandi mostre e Franz Amedei, in un incontro con i rappresentati dei media.

In questa occasione, si è appreso che una delle piazze principali della città, Piazza Sempione, appunto, si tingerà d'oro, e i due famosi - Dazi di Levante e Dazi di Ponente - diverranno il palcoscenico perfetto per celebrare il design, la grande enologia e la maestria italiana secondo Ruffino. Infatti, sei artisti e designer internazionali di talento (Filippo Carandini, Rachel Lee Hovnanian, Chiara Lorenzetti, Ettore Marinelli, Tristano di Robilant e Officine Saffi Lab) sono stati chiamati da Ruffino con l'obiettivo di interpretare l'essenza dell'oro e di esprimere la propria visione artistica e la relazione personale con il prezioso metallo, da sempre elemento alchemico di trasformazione. E, per creare una sorta di piazza immaginaria, dove la maestria italiana si fonderà armoniosamente con l'arte e il design, ha detto il presidente Sartor, gli allestimenti dei due dazi e dello spazio esterno di Piazza Sempione saranno realizzati con il coinvolgimento creativo di tre prestigiosi partner quali La Manufacture, Dedar e Ginori1735. Mentre il Dazio di Levante sarà il cuore della mostra, che porterà i visitatori ad immergersi in un'esperienza multisensoriale e introspettiva perché la mostra vuole comunicare quanto il mondo del design e dei fine wine siano connessi e quanto la bellezza creata per essere funzionale, e quindi vissuta, e` un'ottima metafora per raccontare Ruffino e i suoi vini.

Ed è proprio da una delle sue etichette iconiche, Riserva Ducale Oro Chianti Classico Gran Selezione e dall'elemento alchemico dell'oro, simbolo di trasformazione, transizione e prezioso rinnovamento che Ruffino ha trovato ispirazione per questo progetto. Così i visitatori avranno la possibilità di stabilire un legame istantaneo con l'essenza stessa del saper fare italiano, immergendosi in un mondo multisensoriale di straordinaria bellezza. Attraverso un'esperienza visiva e sinestetica animata anche da interviste, dietro le quinte e brevi video, i visitatori avranno la possibilità di comprendere appieno le opere e i suoi artisti e vivere “una connessione istantanea". Il visitatore avrà così l'occasione di sentire, fondersi, cambiare, riflettere, accogliere il personale concetto di “oro”. In questa forma di relazione, il rapporto con i fine wine Ruffino diventa un'esperienza libera, personale e allo stesso tempo collettiva e di grande impatto emotivo.

Ruffino Riserva Ducale Oro Gran Selezione si conferma come un'eccellenza enologica, ma anche come un ponte tra il patrimonio valoriale e la creatività italiana. È un punto che unisce tradizioni del passato con la best practices del presente, rendendo omaggio alla ricchezza, alla varietà culturale e alla maestria artistica dell'Italia. L'esperienza si arricchisce nel Dazio di Ponente, che sarà vestito Ruffino, con allestimenti che rispecchieranno la nuova anima dell'azienda. Piatti selezionati in abbinamento ai vini Ruffino all'Oro Bar, dove i visitatori, tutti i giorni e per l'intera durata della mostra, potranno degustare etichette del brand, provare l'offerta à la carte con piatti selezionati in abbinamento ai vini Ruffino e sorseggiare il nuovo signature cocktail Oro, realizzato da Patrick Pistolesi, bartender di fama internazionale e anima creativa della miscelazione italiana fondatore di Drink Kong, cocktail bar numero 21 al mondo nella classifica dei 50best.

Oro Obsessed Party, inoltre, animerà la notte milanese di martedì 16 aprile per festeggiare la presenza di Ruffino alla Milano Design Week. E, così, «Ruffino sta scrivendo una nuova emozionante pagina della sua storia, che eleva il sogno imprenditoriale e l'approccio pioneristico dei nostri fondatori nel 1877 e che si ispira all'iconico design italiano e alla bellezza che questo riesce a evocare - ha evidenziato Sartor. Il protagonista di questa evoluzione, oggi come allora, è Riserva Ducale Oro, attorno al quale è stata sviluppata, nel segno della maestria italiana, capace di creare design, vino, bellezza, raffinata inclusività, la nuova campagna di comunicazione globale “An Instant Connection” e questa meravigliosa mostra ORObyRUFFINO che andrà in scena alla prossima Milano Design Week».

E come il vino è un forte collante di socialità con la sua capacità di connettere le persone, oltre ad essere un'opera dell'uomo che prende quello che offre la natura e provvede alla trasformazione e relativa valorizzazione, con il progetto ORObyRUFFINO, attraverso la lavorazione e la visione dell'oro di sei grandi artisti, si arriva all'obiettivo di evidenziare l'opera dell'uomo. Sartori ha pure anticipato che la mostra allestita a Milano, sarà portata pure in Toscana e «mi piacerebbe esportarla, magari a New York e Miami». D'altronde Ruffino è presente in 90 Paesi.

