Birra di Pasqua Forst: il gusto floreale e aromatico della primavera

Diamo il benvenuto alla prima edizione speciale dell’anno per il risveglio della primavera: la Birra di Pasqua Forst 2024 è da ora disponibile. Colpisce per il suo sapore fresco e floreale e per le sue piacevoli note aromatiche. Si festeggia la Pasqua con Forst, ma non solo, perché secondo la tradizione e il calendario ecclesiastico, il periodo pasquale inizia la domenica di Pasqua (31 marzo) e termina la Domenica di Pentecoste (19 maggio 2024). Durante questi 49 giorni, la natura si risveglia e arriva la primavera.

La Birra di Pasqua Forst 2024

La birra chiara lager è il compagno ideale e fa centro con il suo sapore fresco e floreale e le sue note aromatiche morbide e seducenti. Le sfumature di colore giallo oro della birra sono dovute, tra l'altro, all'uso speciale del luppolo da aroma - un luppolo che ricorda il fiore di Pasqua e che sviluppa il suo gusto inconfondibile al primo sorso.

L'edizione speciale della Birra di Pasqua Forst 2024 garantisce momenti di piacere e offre la cornice perfetta per brindare insieme alla Pasqua. Birra Forst ha creato l'accompagnamento ideale per i piatti tradizionali proprio per questa occasione di festa. Che sia salata o dolce, la birra di Pasqua Forst si armonizza perfettamente con i piatti del periodo pasquale.

La decorazione dell'etichetta comprende numerosi simboli allegri, come il coniglietto pasquale, le uova di Pasqua e i fiori. Questo design allegro e accattivante è un'idea regalo ideale e un suggestivo presagio di primavera. Rendete felici i vostri cari e regalate la birra di Pasqua Forst in un cestino personalizzato da 6 bottiglie o nella pratica e simpatica “Souvenir Box” Forst da 12 bottiglie.

La birra di Pasqua Forst è ora disponibile in tutta Italia presso selezionati grossisti di bevande, nello shop online e nei punti di ristorazione Forst.

