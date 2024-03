Il mercato del no-alcol sempre più in crescita? Bottega: «Boom a Prowein»

Si sa: il mercato del no alcol sta ottendendo sempre più seguaci ed è destinato a conquistare il mercato del beverage, in particolare del comparto del vino. A darne ulteriore conferma è stato anche Sandro Bottega, patron di Bottega Spa (l'azienda vitivinicola veneta di Bibano, a Treviso, che esporta l'86% dei propri vini tra cui spicca il celebre Prosecco in 150 Paesi di tutto il mondo, ed è ideatore dei "Prosecco Bar"), durante la partecipazione a Prowein, la fiera dedicata al vino in scena a Dusseldorf. «Fa riflettere il boom esponenziale delle bevande no/low dei primi due mesi del 2024 con un'impennata del 91% sullo stesso periodo del 2023» ha commentato lo stesso Bottega.

In volume la Germania domina il mercato no/low, seguita dalla Spagna, Stati Uniti d'America, Giappone e Regno Unito. Poi troviamo gli altri mercati mercati chiave per questo genere di bevande: Australia, Brasile, Canada, Francia, Sud Africa. E Bottega Spa, cantina e distilleria che sempre saputo anticipare le tendenze, già da qualche anno ha lanciato "Bottega 0 Rosé" e "Bottega 0 White" due bevande analcoliche effervescenti, che evocano la ritualità dei vini spumanti. Ad essi si affiancano un amaro alcohol free e da qualche giorno "Limoncino 0.0", che ripropone in assenza di alcol la carica aromatica e organolettica del famoso liquore a base di bucce di limoni.

«Abbiamo lanciato questi prodotti con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di coloro che, per questioni di salute o per motivi religiosi, non consumano bevande alcoliche - conclude Sandro Bottega. Sono graditi anche a chi apprezza il vino e i liquori, ma adotta un approccio cauto nel consumo di alcol. Nel 2023 abbiamo venduto quasi 200mila bottiglie di prodotti "no alcol", con una crescita dell'8% circa sull'anno precedente». Per l'azienda trevigiana i principali paesi di destinazione dei "no alcol" sono, nell'ordine, Canada, Spagna, Regno Unito, Italia, Romania e Svizzera.

La famiglia Bottega, che ha quattro secoli di storia nel mondo del vino e della grappa, ha fondato l'omonima azienda, al tempo stesso cantina e distilleria. Ha sede a Bibano di Godega (Tv), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori. Tra le grappe si distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. In cantine distaccate, in Valpolicella, nel Chianti e a Montalcino, vengono prodotti Amarone, Ripasso, Chianti Gallo Nero, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completa l'offerta la gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme. L'azienda Bottega distribuisce i propri prodotti in 150 Paesi nel mondo. Bottega Spa da molti anni ha assunto un impegno indissolubile sul fronte della sostenibilità, che ha portato a risultati reali e concreti di riduzione dell'impatto sull'ambiente, sulla società e sull'economia.

