Formazione e inclusione: il progetto "Adotta una vigna con Ais Veneto"

L'Associazione Italiana Sommelier Veneto dà il via ad "Adotta una vigna con Ais Veneto", un progetto educativo e solidale che ha l'obiettivo di sostenere la Fattoria Sociale Casa di Anna di Chirignago-Zelarino (Ve) e di formare i sommelier, che avranno la possibilità di vedere le fasi di crescita della vigna, dalla barbatella fino al vino. Con "Adotta una vigna con Ais Veneto"&;verrà piantato all’interno della fattoria sociale - realtà che da diversi anni persegue l’inclusione di persone disabili o con problemi giudiziari - un vigneto di Muscaris, una varietà Piwi. Gestita da persone fragili, la vigna costituirà anche una palestra per la formazione teorica e pratica dei Sommelier, che potranno essere parte attiva nella coltivazione delle piante.

"Adotta una vigna con Ais Veneto", il progetto educativo e solidale per sostenere la Fattoria Sociale Casa di Anna

I soci Ais che aderiranno all’iniziativa potranno così vedere nel corso del tempo il ciclo di vita della vite attraverso le webcam installate nel vigneto, osservarne la crescita e avere accesso al giardino delle erbe aromatiche per studiare sul campo oltre cento aromi naturali e ampliare così la loro biblioteca olfattiva. Nei primi tre anni la vigna non sarà ancora produttiva, ma i donatori avranno accesso a tre degustazioni di vini e prodotti tipici all’interno di Casa di Anna, una per ciascun anno. Quando la vite inizierà a dare i suoi frutti, dal quarto anno in poi, gli aderenti al progetto potranno ritirare tre magnum del loro vino solidale vinificato da Daniele Piccinin dell’azienda Le Carline di Pramaggiore (Venezia).

Ais Veneto regina di solidarietà

«Con il progetto Adotta una vigna - spiega il presidente di AIS Veneto Gianpaolo Breda - si conferma la volontà della nostra associazione di essere protagonista di iniziative solidali in Veneto e di essere ancora più consapevole di quanto sia importante la formazione anche fuori dall’aula, sul campo. I corsisti e i soci Ais avranno l’occasione di osservare da vicino tutto il percorso che porta dalla barbatella al calice, riuscendo a cogliere ancora più profondamente l’intreccio tra uva, territorio e lavoro dell’uomo che si cela in un vino».

«Siamo onorati - aggiunge Piero Pellegrini, fondatore di Casa di Anna - di poter accogliere nella nostra realtà questo progetto che sposa sia la nostra vocazione sociale che quella enogastronomica. Poter aggiungere una vigna ‘inclusiva’ all’offerta di attività per persone svantaggiate e non, era un sogno nel sogno». Adotta una vigna con Ais Veneto è un’iniziativa riservata ai soci in regola con la quota associativa. Il valore della donazione annua è pari a 100 euro. Per ulteriori informazioni consultare il sito we.aisveneto.it/evento/1780.