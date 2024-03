Ferrari Trento: via a un'altra stagione in F1, ma non sarà sul podio in Bahrein

Il nome Ferrari è indissolubilmente legato alla Formula Uno. Non solo la Rossa di Maranello, però, è protagonista sui circuiti di Formula Uno. Anche in questa stagione Ferrari Trento è grande protagonista del Mondiale iniziato in Bahrein giovedì 29 febbraio con le prime prove libere con il primo Gran Premio calendarizzato sabato 2 marzo.

L’accordo di Ferrari Trento con la Formula Uno è attivo dalla stagione 2021 ed è stato esteso nei mesi scorsi fino a tutto il 2025 compreso.

Al momento non sono ancora filtrate indiscrezioni circa una prosecuzione del rapporto, ma quel che è certo è che nei prossimi due anni sul podio della massima competizione motoristica si brinderà italiano.

Un’eccellenza del made in Italy che tra l’altro, ha visto il proprio debutto al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, disputatosi sul circuito di Imola (Bo) svoltosi dal 16 al 18 aprile 2021.

Perché alla gara inaugurale di F1 in Bahrein non si brinda con Ferrari Trento?

Un debutto avvenuto nella seconda gara del Mondiale di quell’anno, perché nella corsa inaugurale, in Bahrain, Ferrari Trento non era stato stappato sul podio, così come non avverrà in questo 2024.

In alcune tappe del calendario della F1, come appunto il Bahrein, il cerimoniale del podio prevede che il tradizionale stappo delle bottiglie avvenga con bevande analcoliche.

Sul podio del Bahrein non si brinderà con le bollicine Ferrari Trento

Una circostanza che, nello scorso campionato, ha riguardato anche i Gran Premi dell’Arabia Saudita, del Qatar e di Abu Dhabi. Nei Paesi arabi si brinda solitamente con “l’acqua di rose”, una bevanda dal colore rosato fatta con acqua, succo di erbe o frutti, zucchero o miele.

La presenza di Ferrari Trento in F1

Ferrari Trento è l’unica bollicina che viene servita nell’ambiente della Formula Uno a paritre dalle migliori hospitality come il Paddock Club, che è il luogo più esclusivo, il Champions Club e la F1 Experience.

Oltre a questo, sul podio, laddove è permesso, per ogni Gran Premio vengono prodotte tre bottiglie da tre litri (Jeroboam), utilizzate dai piloti sul podio, più una replica che viene messa all'asta su F1 Authentics e il cui ricavato viene dato in beneficenza.

Ferrari Trento: le bollicine realizzate per la F1

La Jeroboam protagonista del Mondiale di F1 è realizzata con uve 100% Chardonnay.

Accanto alla bottiglia “podium”, Ferrari Trento ha creato anche la linea Ferrari F1 Edition, una speciale cuvée Blanc de Blancs che celebra i Gran Premi più iconici del Campionato di Formula 1. La speciale bottiglia è declinata in diverse versioni, dedicate ad altrettanti circuiti che sono nel cuore degli appassionati dei motori.

Per ogni Gran Premio vengono prodotte tre bottiglie Jeroboam e una che va in beneficenza (foto ferraritrento.com)

La Ferrari F1 Edition è una cuvée Blanc de Blancs, espressione dello Chardonnay di montagna e affinato sui lieviti per 34 mesi sui lieviti, questo Trentodoc regala al naso una grande intensità, con note di frutta matura, in cui si riconoscono sentori di crosta di pane e nocciola. In bocca il sorso è invitante e appagante, grazie alla freschezza e alla finezza delle sue bollicine, con un finale che unisce sensazioni minerali a sfumature agrumate.