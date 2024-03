Resistenza e resilienza del vitigno Barbera: Michele Chiarlo aderisce al progetto Ageba

Continua la ricerca d’avanguardia di Michele Chiarlo, ambasciatore del vitigno Barbera e pioniere della denominazione Nizza Docg. Nel decimo anniversario dal riconoscimento della nuova denominazione d’origine controllata e garantita (2014-2024) la cantina di Calamandrana (At) si propone come partner attivo del progetto Ageba, condotto dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato per l'identificazione e lo studio delle vecchie viti. Un modo per indagare il patrimonio genetico del vitigno Barbera e i suoi tratti di resistenza, offrendo una promettente svolta per il futuro della viticoltura locale. Ed esponendo una nuova visione della varietà, attraverso la selezione degli esemplari che meglio si sono adattati al cambiamento climatico.

Uno dei vigneti di Barbera di Michele Chiarlo, Montemareto

«Il progetto Ageba - spiega Stefano Chiarlo, enologo e titolare insieme al fratello Alberto - è uno studio molto affascinante perché indaga le viti vecchie con il patrimonio genetico più resistente. Partendo dallo screening dei vigneti, si selezionano campioni considerati sani in quanto esenti da virus o flavescenza, dimostratisi resilienti nel corso di 80-90 anni, in quanto in grado di superare annate calde, fredde, siccitose, o ancora, in grado di produrre meno alcol. Attraverso lo studio dei genotipi di ogni vite vecchia, l’obiettivo del progetto è di individuare gli esemplari più auto resistenti al cambiamento climatico o alla resistenza a nuove malattie, così da ottenere materiale condivisibile anche ai vivaisti, da utilizzare nei rimpianti del futuro».

«Si è partiti dalla Barbera - spiega Chiarlo - perché ha sentito molto l’influenza del cambio climatico, oltre ad essere maggiormente suscettibile ad alcune problematiche come la flavescenza dorata. Sarebbe interessante però, in futuro, realizzarlo anche sul nebbiolo, perché è sempre curioso ripercorrere la storia delle vecchie viti. Da questo studio poi emergono molte altre curiosità, come il ritrovamento di portainnesti abbandonati nei decenni più piovosi e freddi, perché producevano parametri non positivi, e che ora possono tornare utili». Ecco dunque che il vitigno Barbera, storico cuore pulsante della viticoltura piemontese, si intreccia con l'innovazione e la ricerca da sempre pilastro fondante della Michele Chiarlo.