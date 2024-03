I vini in promozione al supermercato per Pasqua

La Pasqua veste inevitabilmente di vino i volantini promozionali delle maggiori insegne della grande distribuzione. L'abito è principalmente rosso (il bel tempo chiama barbecue e grigliate), ma non mancano gli sfavillii glitterati degli spumanti, col Metodo classico tra i protagonisti dei flyer - soprattutto con il Trento Doc , ma anche con lo Champagne - accanto a denominazioni di "metodo italiano" come Prosecco Doc e Conegliano ValdobbiadeneSuperiore Docg. Tra le corsie si conferma particolarmente allettante quella dei supermercati Il Gigante, ma gli affari non mancano qua e là, soprattutto da Bennet, Conad e Interspar. Ecco tutti i vini da non perdere per riempire i calici di Pasqua nel segno di un invidiabile rapporto qualità-prezzo.

Pasqua 2024 e i vini da non perdere in promozione al supermercato

Aldi, volantino fino al 24 marzo

Malvasia Nera del Salento Igt: 3,99 euro

Champagne Louis Morette: 16,99 euro

Bennet, volantino fino al 27 marzo

Ribolla Gialla Torre Colombera: 3,90 euro

Cantine Bacchini - Ortrugo, Bonarda Colli Piacentini secco/amabile: 3,19 euro

Falanghina Igt: 3,99 euro

Agriverde Agriverde - Pecorino Terre Di Chieti, Montepulciano D'Abruzzo

o Cerasuolo D'Abruzzo "Natum Bio": 3,84 euro

Rapitalà - Nerammuri Rosso o Bianco: 4,89 euro

Giorgi - Pinot Nero vinificato in Bianco Oltrepò Pavese: 6,29 euro

La Canosa - Pecorino Offida: 5,59 euro

Haut Mouliere - Cremant De Bordeaux Brut Rosè / Brut: 10,49 euro

Torrevilla - Pinot Nero Spumante Docg Nature: 11,89 euro

Carrefour Iper, volantino fino all'1 aprile

Prosecco Doc Extra Dry Malpasso: 3,79 euro

Morellino Docg La Mora, Cecchi: 4,99 euro

Chianti Docg, Vecchia Cantina di Montepulciano: 2,59 euro

Cannonau Doc Raim, Sella&Mosca: 4,99 euro

Orvieto Doc Picco d'Umbria: 4,79 euro

Conad superstore, volantino fino al 2 aprile

Spumante Prosecco Superiore Docg Valdobbiadene Astoria: 5,49 euro

Rotari Brut Trento Doc: 7,39 euro

Prosecco Doc Tosti: 4,49 euro

Passerina Offida Docg biologico De Angelis: 3,99 euro

Pinot Grigio Doc delle Venezie: 3,69 euro

Ortrugo frizzante Piani Castellani: 3,19 euro

Arneis Langhe Doc: 6,99 euro

Collezione Settesoli bianco / rosso: 4,59 euro

Amarone della Valpolicella Docg Cantina di Negrar: 15,99 euro

Gutturnio Superiore Riserva Doc Cantina Valtidone: 3,95 euro

Mastroberardino Fiano di Avellino / Greco di Tufo Docg: 8,60 euro

Gewurztraminer Alto Adige Doc: 9,49 euro

Lambrusco La Brusca, Lini: 4,29 euro

Coop, volantino fino all'1 aprile

Spumante Trento Doc Rotari Brut / Rosé: 7,29 euro

Teroldego Rotaliano Mastri Vernacoli, Cavit: 3,49 euro

Eurospin, volantino fino al 30 marzo

Muller Thurgau- Durello Brut: 2,39 euro

Asti Docg Spumante Caresto: 3,29 euro

Vin Santo del Chianti Doc Occhio di Pernice: 5,99 euro

Esselunga, volantino fino al 30 marzo

Gewurztraminer Cantina Bolzano: 8,74 euro

Campofiorin Masi: 11,49 euro

Pinot Grigio Fantinel: 6,90 euro

Asti Docg Sant'Orsola: 4,14 euro

Prosecco Superiore Docg Cantina di Valdobbiadene: 5,39 euro

Gavi Docg La Doria: 3,99 euro

Trentodoc Millesimato Cesarini Sforza: 8,27 euro

Nero d'Avola / Chardonnay Nadaria: 2,24 euro

Barbaresco Docg Nervo: 9,59 euro

Morellino di Scansano Docg Fattoria Mantellassi: 4,14 euro

Primitivo di Manduria Due Palme: 4,19 euro

Famila, volantino fino all'1 aprile

Ferrari Brut Trentodoc: 7,25 euro

Fior d'Arancio Colli Euganei Spumante Docg: 1,20 euro di sconto

Valpolicella Doc Classico Superiore Cantina di Negrar: 1,50 euro di sconto

Valdobbiadene Prosecco Millesimato Superiore Silver: 4,99 euro

Pantelleria Moscato liquoroso Cantine Pellegrino: 1 euro di sconto

Gulliver, volantino fino al 21 marzo

Bonarda amabile / secco, Cantina Valtidone: 2,89 euro

Piemonte Albarossa Doc, Cantina Clavesana: 4,99 euro

Pinot Nero La Genisia - Torrevilla: 4,99 euro

Nebbiolo d'Alba Doc, F.lli Giacosa: 6,49 euro

Il Gigante, volantino fino al 3 aprile

Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg Gran Cuvée Coste Petrai: 5,89 euro

Spumante Alta Langa Docg Metodo classico Sansilvestro: 10,90 euro

Primitivo di Manduria Dop Fuoriserie Taurosso: 13,79 euro

Brunello di Montalcino Docg Campone, Frescobaldi: 18,79 euro

Chianti Colli Aretini Docg Collerupi, Famiglia Petracchi: 3,98 euro

Barbaresco Docg Produttori di Portacomaro: 12,59 euro

Bardolino / Custoza / Soave / Chiaretto Pagus Bisano: 2,99 euro

Gutturnio / Ortrugo frizzante La Valorosa: 2,99 euro

Valpolicella / Ripasso / Lugana Pagus Bisano: 7,79 euro

Barbera / Dolcetto d'Alba Doc Produttori di Portacomaro: 7,79 euro

Roero Arneis / Nebbiolo d'Alba Sansilvestro: 5,79 euro

Spumante Moscati Tosti: 3,98 euro

Franciacorta Docg Qsaten / Rosé, Quadra: 18,90 euro

Vini Azienda agricola Eredi Angelo Icardi: 4,59 euro

Barolo Docg Fratelli Leone Giacosa: 13,95 euro

Susumaniello Taurosso: 6,29 euro

Lambrusco Emilia Igt Senzatempo, Riunite: 3,29 euro

Chianti Riserva Docg Piandaccoli: 6,98 euro

Gewurztraminer Alto Adige Doc, Erste+Neue: 8,99 euro

Rosso Verona Igt Campofiorin, Masi: 11,49 euro

Cirò Doc, Caparra&Siciliani: 3,49 euro

Vino a volantino al supermercato: ecco come procedono le offerte nel 2024

Iperal, volantino fino al 2 aprile

Sassella Docg Bettini: 8,99 euro

Hofstatter Gewurztraminer: 13,90 euro

Ipercoop, volantino fino all'1 aprile

Linea Vini Friuli Doc Colli Orientali Tenimenti Civa: 5,49 euro

Chianti Riserva Docg Collezione Oro Piccini: 3,95 euro

Vini Salento Notte Rossa: 4,65 euro

Campofiorin Masi: 10,90 euro

Gewurztraminer Doc Mezzacorona: 4,98 euro

Passito di Pantelleria Doc Cantine Pellegrino: 5,99 euro

Iper La grande i, volantino fino al 24 marzo

Trentasei Spumante Metodo Classico Brut: 8,99 euro

Sartori Sartori - Valpolicella Ripasso O Lugana DOC: 6,49 euro

Vini Sansilvestro: 4,99 euro

Vini Cantina Valtidone: 2,69 euro

Vini Notte Rossa: 3,99 euro

Vini Cantine Birgi: 2,99 euro

Vini Piccini: 3,79 euro

Interspar, volantino fino al 30 marzo

Altemasi Brut Trento D oc : 8,99 euro

Brut Valpolicella Ripasso Bertani: 9,90 euro

Lagrein Mastri Vernacoli: 4,69 euro

Pinot Nero Alto Adige Cantina di Bolzano: 8,90 euro

Chardonnay Alto Adige Doc Cortaccia: 7,15 euro

Lidl, volantino fino al 31 marzo

Vermentino di Sardegna Doc: 3,49 euro

Amarone della Valpolicella Classico Docg: 13,99 euro

Primitivo di Manduria Doc: 4,49 euro

Pignoletto Reno Dop Spumante: 2,59 euro

MD, volantino fino all'1 aprile

Ampelio - Amarone Della Valpolicella DOCG: 11,99 euro

Enotrium - Corvina Verona IGT: 2,99 euro

Lettere dall'Italia Romagna Pignoletto DOC: 2,89 euro

Le Movenze - Toscana Bianco IGT: 2,39 euro

Enotrium - Susumaniello Salento IGT: 2,99 euro

Penny, volantino fino all'1 aprile

Asti Spumante Dolce DOCG: 3,89 euro

Ribolla Gialla - Spumante: 2,59 euro

Amarone Valpolicella Classico DOCG: 13,99 euro

Primitivo Di Manduria DOP: 4,19 euro

Settesoli Settesoli - Bianco Terre Siciliane IGT: 2,59 euro

Cantine pellegrino Cantine Pellegrino - Passito Di Pantelleria DOP: 6,49 euro

Tigros, volantino fino all'1 aprile