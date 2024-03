I 15 vini più venduti al supermercato nel 2023: chi sale e chi scende

Nei supermercati e discount italiani sono stati venduti 756 milioni di litri di vino e spumante nel 2023. Un dato che conferma come la grande distribuzione sia il canale commerciale più ampio per il nettare di Bacco. Ma quali sono i vini più acquistati dagli italiani in supermercati e discount nell’anno passato?

Prosecco (spumante e vino frizzante) con oltre 43 milioni di litri, -1,5% sull’anno precedente; Chianti con più di 16 milioni di litri, - 4,9%; Lambrusco con oltre 15 milioni di litri, -9,5%; Montepulciano d’Abruzzo con più di 13 milioni di litri, +4%; Vermentino con oltre 10 milioni di litri, +2,3%.

I vini con il maggior tasso di crescita a volume sono:

il rosato Cerasuolo dell’Abruzzo con +19%; il siciliano Grillo con +12,2%; il Pecorino, prodotto in Marche e Abruzzo, con +12%; il Lugana, prodotto in Lombardia e Veneto con +9,5%; la Ribolla del Friuli Venezia Giulia col +8,0% a volume.

La ricerca sarà interamente presentata a Vinitaly 2024, il 15 aprile, nel corso della tradizionale tavola rotonda su Vino e Gdo organizzata da Veronafiere.

Il 2023 è stato un anno ancora difficile per il mercato del vino nella Gdo, anche se l’inflazione ha pesato meno che nel 2022 e il secondo semestre ha registrato un leggero incremento delle vendite. Il dato complessivo del vino è -3,3% a volume sull’anno precedente (+2,5% a valore).

Meglio i vini in bottiglia a denominazione d’origine, che scendono del 2,8%, mentre anche le bollicine calano dell'1,1%. Più in dettaglio: i rosati hanno venduto meglio dei bianchi, i bianchi meglio dei rossi, i vini fermi meglio dei vini frizzanti. Il prezzo medio del vino a denominazione d’origine in bottiglia (Doc, Docg, Igt) è di 5,4 euro al litro, con un aumento medio del 6,3% sull’anno precedente.

L’anticipazione dello studio “Circana per Vinitaly” sui primi 15 vini più venduti

Le strategie per la ripresa del vino italiano

«Le strategie per una ripresa - osserva Virgilio Romano, Business Insight Director di Circana - dipenderanno dalla scelta di cantine e distribuzione se preservare i margini oppure recuperare i volumi. Nel primo caso c’è il rischio di una chiusura d’anno non brillante; nel secondo, una maggiore promozionalità potrebbe favorire un recupero dei volumi». La 20^edizione della tavola rotonda serve appunto a fare il punto sulle dinamiche di mercato di un canale di vendita fondamentale per le imprese italiane. «Il dialogo a Vinitaly tra produttori, distribuzione e buyer - sottolinea Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere - assume quest’anno ancora maggior importanza a fronte di una minor produzione dell’ultima vendemmia e di pressioni inflattive che confidiamo possano allentarsi il prima possibile».

Classifica delle tipologie di vini e spumanti per crescita a volume nel formato da 75cl - anno 2023

L’analisi in profondità dei dati del 2023, e soprattutto quelli del primo trimestre 2024, saranno presentati da Circana alla tavola rotonda del 15 aprile a Vinitaly. A commentarla: Mirko Baggio, rappresentante di Federvini (Responsabile Vendite Gdo di Villa Sandi); Francesca Benini, rappresentante di Uiv Unione Italiana Vini (Sales & Marketing Director di Cantine Riunite & CIV); Simone Pambianco, Category manager Bevande, Conad; Francesco Scarcelli, Head of Beverage & Frozen Foods, Coop; Lorenzo Cafissi, Head of Beverage, Home & Personal care, Carrefour Italia; Marco Usai, Wine Specialist, MD.