Non solo vino da dolce: vinsanto protagonista alla serata "Salato Stil Novo"

Il Vinsanto del Chianti Rufina “Cardinal de Retz” della Tenuta Bossi della famiglia Gondi ha accompagnato la cucina dello chef Vito Mollica (ristorante stellato Atto a Firenze) per una eccezionale degustazione tenutasi nelle sale del quarto piano del palazzo Gondi a Firenze dal nome “Salato Stil Novo”.

Salato Stil Novo: la nuova vita del vinsanto

L’idea alla base è stata quella di dare vita ad un nuovo rinascimento per questo prezioso prodotto: non più solo a fine pasto col dessert e tanto meno per l’inzuppo dei Cantucci di Prato.

La degustazione è stata guidata da Gabriele Gorelli MW

Una degustazione, guidata da Gabriele Gorelli MW, di sette annate, dallo storico 1988 al giovanissimo 2006, tutte con un filo conduttore comune: grande freschezza, piacevole gradazione alcolica e un differente residuo zuccherino, dato dall’annata.

Vinsanto, tra tradizione e innovazione

La Marchesi Gondi – TenutaBossi è situata nel cuore del Chianti Rufina, famosa zona vitivinicola, conosciuta fin dall'epoca degli Etruschi. È costituita da 315 ettari, di cui 20 ha a vigneto, 35 ha. ad oliveto ed i restanti a boschi e seminativi.

Appartiene dal 1592 ai Gondi, antica famiglia fiorentina di cui si hanno notizie fin dal VIII secolo. Sotto la Villa vi sono le monumentali cantine a volta, dove maturano i vini in botti di rovere e barriques. L’appassitoio, nel sottotetto, dove le uve vengono appassite e la vinsantaia con caratelli dai 50 ai 100 litri.

Il vinsanto della Tenuta Bossi è dedicato a Jean-François Paul de Gondi di Retz, meglio noto come il Cardinale di Retz.

Da sempre producono il vinsanto e dagli anni '70 con l'arrivo di Bernardo Gondi si è iniziato a farlo con solo Trebbiano.