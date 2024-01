Il gelato artigianale protagonista a Sigep: numeri e nuovi trend

Il gelato artigianale è un comparto in costante cambiamento, reattivo agli stili di vita contemporanei. Con circa 39mila attività e oltre 90mila addetti, genera un fatturato di quasi 5 miliardi di euro e la sua dinamicità lo rende un protagonista chiave nell'industria alimentare. Il comparto è in buona salute, ma - al pari degli altri pubblici esercizi - si trova al centro di nuove dinamiche di sviluppo che spingono le imprese a un impegno continuo per tenere alto il livello della qualità e dell'innovazione di prodotto e di servizio. Temi, questi, di cui si discuterà al Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè in programma dal 20 al 24 gennaio a Rimini. Anche quest'anno, tra i partecipanti ci sarà Fipe-Confcommercio, che il prossimo martedì 23 gennaio, alle 12.00, ospiterà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Vincenzo Ferrieri, fondatore e vicepresidente di Cioccolatitaliani, Paolo Brunelli, Andrea Fassi e Alberto Marchetti per un confronto sulle sfide che attendono il comparto a partire dal valore delle competenze manageriali per gestire le imprese.

In un'altra tavola rotonda, che si terrà lunedì 22 gennaio alle ore 13, si parlerà di "Innovazione e digitalizzazione nelle pasticcerie e gelaterie".

I trend del gelato negli ultimi anni per la Fipe

Secondo Fipe-Confcommercio, tra i principali trend osservati in questo comparto c'è quello della destagionalizzazione, in costante crescita negli ultimi anni: sono ormai quasi il 40% le gelaterie artigianali aperte tutto l'anno, mentre oltre il 90% lavora per un periodo di almeno otto mesi. Gennaio si conferma il mese preferito per la chiusura (non alzano le saracinesche il 41% delle imprese), seguito da dicembre (28,3%) e novembre (25%). Se il prolungamento della stagione, favorito anche dai cambiamenti climatici, rappresenta un'indubbia opportunità per le gelaterie, rimangono tante le sfide aperte. Su tutte quella dell'occupazione: in vista della riapertura di molte attività, nel trimestre gennaio-marzo le gelaterie avranno bisogno di 1.170 gelatieri e 6.700 addetti alla vendita al banco. Secondo una rilevazione Unioncamere-Excelsior, infatti, il 72,8% delle imprese rileva difficoltà di reperimento del personale, soprattutto per inadeguatezza dei candidati (63,8%).

A questo si aggiungono tre elementi chiave che caratterizzano le prospettive di sviluppo delle gelaterie artigianali: diversificazione del prodotto, ampliamento dei margini e rafforzamento del know-how professionale e manageriale. Proprio sulle competenze manageriali e sulla capacità di gestire le transizioni digitale e ambientale passa il futuro del settore.

Stoppani (Fipe): «Sigep fondamentale per captare le nuove tendenze del comparto»

Per Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, «Sigep è un appuntamento fondamentale per captare le nuove tendenze di un comparto, quello del gelato e della pasticceria, che non solo è una componente importante del consumo alimentare fuori casa, ma è anche un patrimonio imprenditoriale del Paese e simbolo del Made in Italy in tutto il mondo».

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio

«Dietro un semplice ma eccellente gelato - continua Stoppani - c'è una lunga filiera produttiva fatta di macchine, attrezzature, arredamenti, materie prime, esercizi commerciali e, naturalmente, di maestranze qualificate. Una filiera che investe, esporta, fa ricerca e innovazione, crea ricchezza e occupazione. Insomma una filiera del gusto che è anzitutto un asset straordinario del sistema produttivo dell'Italia».