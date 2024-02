Mandarino, carota e limone: il nuovo gelato che omaggia Jannik Sinner

Prima un cocktail e poi un piatto (pensato da un grande chef come Davide Oldani) per omaggiare la conquista dell'Australian Open di Jannik Sinner. Ma non è tutto. Sì, perché sempre in ambito food&beverage, nasce ufficialmente il gelato dedicato al tennista altoatesino. A crearlo, il maestro gelatiere Eugenio Morrone, già campione del mondo di gelateria, che ha realizzato un gelato al gusto di mandarino, carota e limone.

Il gelato di Eugenio Morrone dedicato a Jannik Sinner

Chi è Eugenio Morrone, ideatore del gelato che omaggia Jannik Sinner

Morrone nel 2022 è entrato nella Hall of Fame World Ranking e nel 2024 si è aggiudicato i Tre Coni del Gambero Rosso. Il gelato dedicato a Sinner è nato nella gelateria del centro storico di Roma, nel rione Trastevere, "Fiordiluna" in via della Lungaretta. Per la realizzazione del gelato sono stati utilizzati i mandarini della piana pontina, le carote di Maccarese e i limoni di Formia.

«È un omaggio - afferma Eugenio Morrone - a Jannik e al suo talento. Ho pensato ad un gelato a basso contenuto di zuccheri ma ricco di fibre e vitamine. Quindi un gusto al mandarino, dall'aroma aspro e penetrante; alla carota delicatamente più dolce; al limone con una profumazione più intensa. Un gelato fresco ed estivo, con l'auspicio di proseguire verso nuovi trofei nei prossimi mesi».

Il piatto di Oldani dedicato a Sinner, immancabile la carota

Anche nel piatto creato da Davide Oldani non poteva mancare la carota (un chiaro riferimento al colore dei capelli del tennista).

Il piatto di Oldani dedicato a Sinner

«Il famoso detto "La ciliegia sulla torta - scrive lo chef sui suoi canali social - oggi, come in un incantesimo, si trasforma in "La carota sulla torta". La mia dedica al giovane campione Jannik Sinner... fonte di ispirazione per i giovani e non solo. Bravo, bravo e bravo! Carota, mandorla e profumo di caffè».

La ricetta e la guida alla preparazione di “We Are Sinners”

Per i più curiosi, poi, pubblichiamo anche la ricetta di "We Are Sinners", drink ideato dall'esperto barman Danilo De Rinaldis:

30 ml Black Sinner (distribuito da Anthology by Mavolo)

30 ml London dry gin

20 ml Lime

15 ml Sciroppo di cocco

3 pezzi di zenzero fresco

Top black orange

Il cocktail We Are Sinners

Quindi procedere in questo modo: