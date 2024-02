Dall'esperienza delle "Olivastre", nasce Opere d'olio n.1 di Costa d'Oro

Costa d'Oro, oleificio del gruppo Avril, con suo progetto “Planet O-live” punta da tempo sulla tutela di ambiente e persone col suo piano per un’olivicoltura sostenibile fino al 2030 attraverso il recupero di terreni abbandonati e l’aumento delle superfici a oliveto in tutta Italia. Fra le diverse iniziative in coso di realizzazione è nata la linea “Opere d’Olio”: ogni anno l’azienda di Spoleto (quarto brand di olio in Italia, conosciuto e apprezzato in oltre 60 Paesi nel mondo) lancerà un olio in edizione limitata che sintetizza i suoi obiettivi. Planet O-live significa “il Pianeta dell’oliva-via” ed è un richiamo a una nuova dimensione dell’avicoltura, non solo più sostenibile, ma anche più vissuta.

Opere d0olio n1 di Costa d'Oro

Ogni bottiglia un capolavoro, ogni olio un’opera d’arte!

«Il percorso di sviluppo sostenibile «Planet O-live», prevede delle «Opere d’Olio» annuali: ogni anno un nuovo olio, in Edizione limitata, emerge come un capolavoro della sinergia costruita, giorno dopo giorno, con partner eccezionali e portatori di storie uniche», dichiara Pascal Pinson, Direttore Generale di Costa d’Oro.

La prima edizione è “Opere d’Olio N.1” che racconta la storia delle Olivastre, tre donne umbre che si sono unite nel 2014 per affrontare una delle grandi problematiche della filiera: l’abbandono degli olivi.

Quest’olio celebra il loro lavoro nell’area del lago Trasimeno e la vicinanza della Costa d’Oro a modelli virtuosi di Agricoltura e di sostenibilità sociale.

Caratteristiche di "Opere d'Olio N.1"