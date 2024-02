Essse Caffè sempre più internazionale: successo in Grecia e negli Emirati Arabi

Emirati Arabi e Grecia: sono solo alcune delle ultime tappe internazionali di Essse Caffè, la storica torrefazione bolognese - fondata da Francesco, Chiara e Cristina Segafredo - che sempre più rafforza la propria presenza sul mercato estero. Medio Oriente e Grecia sono scenari di punta per Essse Caffè, e proprio qui l'azienda ha recentemente partecipato, con grande successo di pubblico specializzato, a Gulfood Dubai e Horeca Atene: la prima, manifestazione dedicata al comparto food punto di riferimento per tutto il Medio Oriente, la seconda, fiera leader per il settore dell'ospitalità e della ristorazione della Grecia.

Grande successo per Essse Caffè alle fiere negli Emirati Arabi Uniti e in Grecia

Per Essse Caffè l'export vale il 25% del fatturato totale

Appuntamenti che, insieme ai dati sull'export - con un peso che ormai ha raggiunto quasi il 25% sul fatturato totale - segnano positivamente la presenza di Essse Caffè nel mondo. Lo conferma Pietro Buscaroli, direttore commerciale estero di Essse Caffè: «Portare l'espressione del miglior espresso italiano in nuovi territori ci apre a rinnovate sfide e opportunità. Stiamo sviluppando sempre di più incontri di training e formazione presso distributori e clienti, perché siamo convinti che attraverso queste azioni mirate passi il ‘far cultura' di questa eccellenza italiana. A Gulfood non a caso lo stand Essse Caffè è stato teatro di diverse masterclass molto seguite ed apprezzate, a dimostrazione del fatto che il nostro segno distintivo si esprime al meglio anche, e soprattutto, nella formazione e nel trasmettere al pubblico la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Anche Atene è stato un palco di ampio respiro: la Grecia infatti è uno dei nostri mercati più importanti, e il primo a livello europeo».

Esssè Caffè oggi è presente in oltre 60 mercati

Oggi l'azienda è presente in oltre 60 Paesi con una posizione di rilievo, forte del “family feeling” che caratterizza le sue miscele. Un'espansione, quella nei cinque continenti, iniziata nei primi anni 2000 che restituisce ottimi risultati: la formula e i valori dell'azienda risultano vincenti e si traducono in un crescente processo di internazionalizzazione che prosegue tutt'oggi, anche con un ampliamento del team commerciale.

«Inoltre - prosegue Buscaroli - sono in corso le selezioni per l'Espresso italiano champion organizzato in collaborazione con "Iei, Istituto espresso italiano" e a settembre sarà il nostro flagship store in centro a Bologna ad ospitarne la finale estera». Espansione per Essse Caffè significa non solo numeri, ma anche rinnovamento: l'immagine aziendale è fresca di restyling e va in una direzione di eleganza e attualità che incarna perfettamente il connubio tra tradizione e innovazione, in linea con le esigenze del mercato. Elementi che si riflettono nei nuovi materiali per il punto vendita, curati nel dettaglio.

