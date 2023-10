Essse Caffè: restyling d'immagine e nuovi prodotti per i bar

Restyling di immagine e lanci di prodotto: sono tanti i progetti rivolti al futuro che Essse Caffè ha rivelato nel corso dell’ultima edizione di Host. Si parte dalla brand identity di miscela Masini, fresca di restyling, che trova forma nell’inedita coordinata: ecco kit dalle linee eleganti in metallo opaco - composti da vassoio, portazuccheri e altri materiali da banco - capaci di comunicare i tratti distintivi della nuova immagine, raffinata e moderna. Cambiamento, sempre nel segno della tradizione, anche per il merchandising targato Essse Caffè, nella direzione dell'alta qualità e dell'alto livello che da sempre la caratterizzano: il Kit Cappuccino - con lattiera, spargicacao, pennino latte art e flacone dosatore - ma anche l'esclusivo Kit Essse Professional con pressino, tappetino e pennello in legno. «Abbiamo lavorato sodo quest'anno e abbiamo rinnovato tutta l'immagine di Essse Caffè. E Host è la prima occasione dove presentiamo pubblicamente tutta la nuova veste e oltretutto torniamo dopo il 2019 per presentare tutte le novità» ha raccontato Gianluca Frasoldati, responsabile marketing di Essse Caffè.

Le novità di Essse Caffè alla fiera di Host 2023

Oltre al rebrending, come già accennato, Essse Caffè ha portato anche delle novità di prodotto, a partire dalla «miscela Masini, che è la nostra miscela Premium, con anche nuovi accessori per il per il bar tutta una nuova linea di merchandising. Oltre a questo presentiamo anche il panettone in collaborazione con il maestro pasticcere Sebastiano Caridi, nonché nostro brand ambassador, ed è una grande novità che diamo a disposizione di tutti i nostri baristi per ampliare la propria offerta natalizia. Senza dimenticare anche tutte l novità sul monoporzionato, visto che noi siamo molto forti sulla parte Horeca Oltre a questo abbiamo ampliato anche la gamma delle nostre miscele per la distribuzione automatica e quella delle capsule compatibili» ha poi concluso Frasoldati.

Sebastiano Caridi, brand ambassador di Essse Caffè
Lo stand di Essse Caffè ad Host 2023
Gianluca Frasoldati, responsabile marketing di Essse Caffè

