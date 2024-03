Pasqua 2024: italiani fedeli all'uovo di cioccolato, nonostante il caro prezzi

L'aumento del prezzo del cacao registrato nelle ultime settimane, in aggiunta all'inflazione, sta mettendo a dura prova la spesa degli italiani in occasione di Pasqua. Nonostante questo, gli abitanti del Belpaese non rinunceranno all'amore per il cioccolato. Secondo un'indagine di DoveConviene, l'app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, 3 consumatori su 4 (il 75%) porteranno in tavola il tradizionale uovo di Pasqua, mentre 1 su 5 (21%) festeggerà con ovetti ripieni, praline e cioccolatini assortiti. Considerato, però, il repentino aumento dei prezzi, l'86% andrà in cerca di sconti e promozioni per contenere la spesa.

Sulla tavola degli italiani a Pasqua non mancherà l'uovo di cioccolato

Uovo di Pasqua, i gusti più amati dagli italiani

Tra i gusti di cioccolato più amati, il cioccolato fondente e amaro rimane il preferito dal 37% degli italiani, seguito da quello al latte, prediletto dal 29%. Quasi un italiano su 4 (24%), invece, lo apprezza in tutte le sue varianti, l'importante è che sia cioccolato.

Cosa non mancherà sulla tavola degli italiani a Pasqua

Se l'uovo di Pasqua sarà senza dubbio il dolce indiscusso di questa Pasqua 2024, tra le alternative più golose non potranno comunque mancare la colomba pasquale, dessert irrinunciabile per il 30% dei consumatori, e la pastiera napoletana, preferita dal 26% degli italiani.

Riguardo, invece, alla portate salate del pranzo pasquale, la tradizione sarà la protagonista del menu e, tra i piatti preferiti che faranno bella mostra sulla tavola degli italiani, l'agnello (43%) e la pasta fresca (42%) guadagneranno un posto d'onore. Chiudono la classifica la torta pasqualina, specialità ligure particolarmente apprezzata da oltre un quarto dei consumatori (27%) e piatti a base di pesce fresco (15%).