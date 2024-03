Pinsa Di Marco eletta come “Prodotto dell'anno 2024” nella categoria Pinsa

Lunedì 18 marzo, l'intera gamma di basi per la Pinsa firmate Di Marco - azienda ideatrice della ricetta originale della Pinsa romana - ha ricevuto il premio “Eletto prodotto dell'anno 2024” nella categoria Pinsa. Attribuito ai nuovi prodotti e servizi più innovativi lanciati sul mercato italiano nell'ultimo anno, questo riconoscimento premia qualità e affidabilità sulla base della ricerca condotta da Circana (istituto indipendente, autorevole e leader nel campo) su un campione di circa 12mila consumatori. La Pinsa Di Marco, che si attesta come prodotto con la media più alta tra innovazione e soddisfazione, per tutto il 2024 vanterà del logo rosso e bianco di "Eletto prodotto dell'anno".

La Pinsa Di Marco eletta prodotto dell'anno 2024

Gusto e versatilità: l'unicità della Pinsa di Marco

Un premio di valore che celebra l'unicità dell'originale Pinsa romana: leggere e appetitose, le basi Di Marco nelle versioni ambiente, frigo, freezer e snack, rappresentano un'esperienza di gusto nuova e sana, nonché una valida alternativa alla sorella maggiore più nota, la pizza. Croccante fuori e morbida dentro, il fiore all'occhiello dell'azienda romana, è un'opzione ideale per chi cerca un alimento digeribile e a basso contenuto calorico, senza però rinunciare al gusto. Il suo impasto rivoluzionario, lievitato per 72 ore e ideato nel 2001 da Corrado Di Marco, nasce infatti da un mix unico di farine e Pasta Madre con pochi grassi e zuccheri. La Pinsa Di Marco, soddisfa le esigenze di ogni palato e grazie alla sua versatilità e velocità di preparazione, si adatta a ogni occasione, dall'aperitivo alla merenda, dalle cene conviviali agli imprevisti dell'ultimo minuto.

Pinsa Di Marco: passione, ricerca e qualità artigianale

Per Corrado Di Marco, fondatore dell'omonima azienda, «il raggiungimento del prestigioso premio Eletto prodotto dell'anno 2024 è un'ulteriore conferma della peculiarità della nostra Pinsa e della sua qualità. In Di Marco ci impegniamo costantemente per sviluppare prodotti innovativi, in grado di rispondere alle attuali esigenze dei consumatori contemporanei, sempre più alla ricerca di rapidità e praticità senza però compromettere il piacere del gusto». La Pinsa Di Marco è infatti l'espressione di una lunga storia di passione, ricerca e qualità artigianale. Da Roma a tutto lo Stivale, rappresenta un'icona della tradizione made in Italy, pronta a conquistare i palati di tutti gli amanti della buona cucina. Presente nelle principali insegne della grande distribuzione, è disponibile nelle linee frigo, freezer e ambiente, con impasto classico o multicereali, sia nel formato standard da 230 g che snack da 130 g.

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847