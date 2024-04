Una missione importante e impegnativa quella di educare i consumatori all’olio extravergine di eccellenza, che con fatica e tanta passione porto avanti da ormai quasi 20 anni. Sono necessarie tanta determinazione, una buona dose di pazienza e un pizzico di follia per continuare in questo impegno.

L’olio extravergine d‘oliva italiano alla conquista del Medioriente

Piano piano però le cose si stanno muovendo in una direzione nuova, più sensibile e attenta, forse. Dopo l’appuntamento di novembre scorso, per raccontare i migliori oli extravergini durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ospite della nostra Ambasciata Italiana ad Abu Dhabi e del Consolato Italiano di Dubai, il mio impegno in questa profetica missione di promozione dei migliori oli artigianali italiani continua.

Celebrare l'eccellenza italiana: l'olio extravergine artigianale a Dubai per la Festa della Repubblica

Nuovamente invitato dall’Ambasciatore Fanara, sono onorato di poter partecipare agli eventi che si terranno a Dubai proprio in occasione della nostra Festa della Repubblica Italiana. Ogni anno, tutta la rete diplomatico-consolare italiana organizza alcuni degli appuntamenti più belli e importanti in tutto il mondo per festeggiare la festa della nostra Repubblica anche quando si è un po' più distanti da casa, e forse proprio per quello è ancora più vivo e spumeggiante il desiderio di celebrare insieme questo momento.

Fausto Borella è consulente di sua altezza reale lo sceicco Sa'ud Bin Saqr Al-Qasimi, governatore di Ras al Khaimah,

E così, tornerò negli Emirati Arabi Uniti anche a giugno e insieme ai brand più rappresentativi dell’eleganza, dell’automotive, della tecnologia, porterò i migliori oli extravergini artigianali italiani. Un prodotto che viene scoperto, conosciuto e apprezzato sempre di più in Italia ma che sta conquistando anche buone fette di pubblico all’estero, anche in paesi dove la tradizione culinaria di questo prodotto non è così vicina.

Le aziende olivicole italiane scommettono sulla qualità

Azienda storiche con tanta passione e tradizione da raccontare, ma anche aziende giovani e intraprendenti, con tanti sogni negli occhi, tutte accomunate da un prodotto che nasce dall’impegno e dalla determinazione di olivicoltori senza compromessi.

In occasione della Festa della Repubblica l'olio extravergine d'oliva torna negli Emirati Arabi

È questa l’Italia che mi piace raccontare, i prodotti in cui credo e che comunico. Ed è meraviglioso trovare persone sensibili a scoprire di più su questo mondo, a trattarlo come uno dei migliori prodotti che rappresentano il nostro “made in Italy”.

Riusciremo poco a poco a fare breccia nei cuori dei consumatori, ma prima di loro, degli importatori e operatori del settore che rimarranno sempre più colpiti dalla qualità, dalla manodopera, dalla cura al dettaglio e dalla genuinità di prodotti di questo tipo. Passo dopo passo. Perché l’olio è una cosa seria.