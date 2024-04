È caro caffè ma gli italiani non ci rinunciano: +140% di ricerche di promozioni

L'aumento vertiginoso del costo del caffè registrato negli ultimi tre anni sta mettendo a dura prova il portafoglio dei consumatori italiani che, per far fronte al caro prezzi, cercano di tutelare il proprio potere di acquisto. Come riferito dai dati dell'Osservatorio Shopping di DoveConviene, l'app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, si è registrato un aumento delle ricerche di caffè in promozione del +140% nel 2024, rispetto allo scorso anno.

Caffè alle stelle: prezzo sempre più alto, ma gli italiani cercano sconti e alternative

Una tendenza che conferma come le offerte rappresentino uno strumento fondamentale per non rinunciare al piacere di questo rituale che ogni giorno, secondo DoveConviene, interessa il 95% degli italiani. Guardando ai formati, le cialde di caffè si posizionano tra quelli più ambiti, con un incremento delle ricerche di sconti del +165%, seguite dalle capsule di caffè, le cui ricerche sono cresciute del +114%.

Orzo, ginseng e tè: gli italiani cercano alternative al caffè per risparmiare

Ma non solo: dai risultati raccolti emerge che i consumatori sono sempre più aperti a sperimentare delle alternative al caffè tradizionale, andando alla ricerca di bevande calde che diano la carica per iniziare la giornata con il piede giusto. Basti infatti pensare che, nel 2024, la categoria dei prodotti sostitutivi del caffè ha registrato un aumento del +79% delle ricerche di sconti e promozioni.

In particolare, in prima posizione tra i prodotti sostitutivi più ricercati spicca l'orzo (+98%), seguito dal ginseng (+81%). Terzo posto, invece, per il tè, che nell'ultimo anno ha visto crescere le ricerche di sconti e promozioni del +75%.