Coca-Cola brinda ai 138 anni dell'azienda con dei nuovi uffici a Milano

L'8 maggio si è celebrato il 138º anniversario della nascita di Coca-Cola, avvenuta nel lontano 1886 ad Atlanta. Coca Cola Italia, il giorno precedente a questa ricorrenza, ha inaugurato gli uffici nella prestigiosa sede in via Monte Rosa 91, disegnata dall'architetto Renzo Piano. Rappresenta un nuovo capitolo per l'azienda e sottolinea lo stretto legame con la città di Milano, soprattutto in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Coca-Cola: a Milano una nuova sede per un futuro sostenibile e innovativo

Accanto alla vicepresidente e direttore generale per Italia e Albania, Phillipine Mtikitiki, al taglio del nastro c'era il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, l'assessora allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva, oltre a Francesco Rovere, senior development manager di Axa IM Alts, che gestisce per conto dei propri clienti l'asset Monte Rosa 91: un importante riconoscimento per l'azienda che, insieme ai suoi partner imbottigliatori, continua a contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, della Regione e del Paese nel suo complesso anche attraverso l'intera filiera, forte della propria storica presenza fin dal 1927, quando la prima bottiglia di Coca-Cola venne prodotta in Italia.

Milano, Coca-Cola guarda al futuro con nuovi uffici e l'impegno per la città

«Pur essendo un'azienda globale, Coca-Cola opera a livello locale in ogni comunità in cui è presente - ha dichiarato Mtikitiki. Siamo orgogliosi dei quasi 100 anni di storia della nostra azienda in Italia, come leader nel settore delle bibite e delle bevande. L'apertura dei nuovi uffici a Milano riflette il nostro impegno continuo nel crescere insieme alle realtà in cui operiamo ma con più siamo entusiasti di poter offrire ai nostri dipendenti un nuovo spazio di lavoro pensato appositamente per loro, dove potranno sentirsi ispirati, produttivi e coinvolti nel creare la magia di Coca-Cola per il nostro paese».

Coca-Cola Italia: nuovi uffici a Milano per un futuro ancora più frizzante

Si tratta di uno spazio prestigioso che in precedenza era stato occupato dalle redazioni del Sole 24 Ore e recentemente riqualificato dallo stesso team di professionisti; una rigenerazione che lo ha trasformato in un campus ad uso misto. A questo proposito il sindaco Sala: «Sono felice che Coca-Cola si sia trasferita in questa parte di Milano che nel corso degli anni ha ospitato grandi aziende come l'Isotta Fraschini, la Siemens e Il Sole 24 Ore. Questi nuovi uffici sono simbolo della milanesità, perché Milano è in continua trasformazione».

Coca-Cola Italia: un nuovo inizio a Milano con uffici all'avanguardia

I nuovi uffici di Coca Cola Italia sono ampi e allegri. I dipendenti hanno a disposizione spazi con un centinaio di postazioni individuali, sale riunioni e salette dove telefonare senza disturbare i colleghi. All'interno è stato allestito anche un bar interno in cui i dipendenti possono consumare le bibite e i prodotti dell'azienda, dalla Coca-Cola ai succhi di frutta, commercializzati dal marchio di Atlanta.