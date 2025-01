Eurovo a Sigep 2025 è “Molto più di un Uovo”: il tuorlo al centro del gusto

Eurovo ha portato un messaggio rivoluzionario al Sigep World 2025 con il concept “Molto più di un Uovo”. Tradizionalmente utilizzato in cucina come semplice ingrediente, l’uovo si è trasformato nel protagonista di una gastronomia innovativa e sofisticata, superando i suoi limiti convenzionali.

La novità: il tuorlo per i lievitati

La novità di prodotto introdotta quest'anno da Eurovo è «un tuorlo zuccherato al 33%, con uova di categoria A per lievitati, principalmente per la preparazione di panettone e colombe. Un prodotto studiato ricerca e sviluppo interna, che permette di ottenere grandi risultati in pasticceria nei prodotti lievitati», come racconta Federico Lionello, direttore commerciale del Gruppo Eurovo.

La novità di Eurovo a Sigep World 2025: il tuorlo zuccherato al 33% per lievitati

Uno stand per raccontare i diversi utilizzi dell'uovo

Durante la fiera, l'azienda ha invitato i visitatori a scoprire come l’uovo possa essere un motore di creatività e innovazione, diventando elemento centrale in pasticceria, street food gourmet, caffetteria, gelateria e mixology. Per questo Eurovo ha deciso di rinnovare completamente il proprio approccio con un stand rinnovato.

Come spiegato da Lionello: «Quest’anno abbiamo pensato di presentarci con uno stand nuovo rispetto a quello degli scorsi anni. Abbiamo creato quattro corner diversi l’uno dall’altro per presentare i prodotti in maniera specifica in base alle diverse aree tematiche».

In pasticceria la tradizione si reinventa

L’uovo è da sempre un alleato irrinunciabile per la pasticceria, ma oggi è tempo di guardare oltre. A Sigep, l'obiettivo è stato mostrare come l’uovo possa diventare il fulcro di una pasticceria che abbraccia la sostenibilità e la creatività, pur mantenendo il legame con la tradizione.

Federico Lionello, direttore commerciale del Gruppo Eurovo

«Il corner pasticceria - spiega Lionello - ha ospitato preparazioni classiche della pasticceria italiana, realizzate con il supporto di grandi Maestri Pasticceri con cui collaboriamo, tra cui Gino Fabbri, nostro brand ambassador per la linea Eurovo Service Elite, la nostra linea di punta per gli ovoprodotti in pasticceria».

Il Maestro Pasticcere Gino Fabbri

Oltre Gino Fabbri, altri grandi maestri pasticceri come Davide Malizia, Leonardo di Carlo, Alessandro Bertuzzi e Giuseppe Amato hanno guidato i visitatori alla scoperta delle infinite possibilità dell’uovo, utilizzato nei prodotti Élite e Bakery Innovation.

Caffetteria e gelateria con un nuovo fantastico ingrediente

Nel corner dedicato alla gelateria e alla caffetteria, Eurovo ha presentato la sua innovativa bevanda a base di albume d’uovo, “le Naturelle”. «È un sostituto del latte che consente di realizzare tutto ciò che si può fare con il latte fresco, compreso il gelato in qualsiasi gusto», ha spiegato Lionello.

Eurovo sta rivoluzionando il mondo della caffetteria e della gelateria con la sua innovativa bevanda a base di albume d’uovo

Questa bevanda rivoluzionaria consente di preparare gelati senza lattosio, senza zuccheri e con fino al 50% in meno di grassi e calorie. Inoltre, grazie al suo elevato potere montante, permette di creare cappuccini dalla schiuma voluminosa e persistente, perfetti anche per la latte art.

Con la collaborazione di esperti come i Maestri Gelatieri Mario Feliciani ed Eugenio Morrone e la Gelateria Burrocacao, i visitatori hanno potuto apprezzare il potenziale di questa innovazione. Gianni Cocco ha inoltre dimostrato come l’albume possa essere il segreto per creare nuove esperienze di gusto.

Nello street food gourmet la semplicità si eleva

Un altro corner è stato dedicato allo street food, con l’obiettivo di proporre l’uovo in chiave innovativa e di alta qualità. «Abbiamo presentato preparazioni come la carbonara to go, l’hamburger alla carbonara e molti altri piatti pensati per locali come pub e paninoteche, ma con un approccio gourmet», ha commentato Lionello. La collaborazione con realtà come “Bonelli” e “Dai Bravi Ragazzi” hanno permesso di mostrare al meglio come approcciare queste preparazioni.

In mixology l’uovo si fa sofisticato

Nel corner dedicato alla mixology, con la linea Lolli Gourmet, il campione mondiale Bruno Vanzan ha mostrato come l’uovo possa essere utilizzato per creare cocktail unici, aggiungendo struttura e sofisticazione alle bevande. Questa proposta ha ispirato i professionisti a scoprire nuove idee e combinazioni.

Il corner di Eurovo a Sigep World 2025 dedicato alla mixology con i prodotti della linea Lolli Gourmet

Oltre la commodity: l'uovo come responsabilità di famiglia

Sigep 2025 non è stato solo un evento, ma anche l’occasione per Eurovo di sottolineare le proprie radici familiari. «Quest’anno ci siamo presentati anche come famiglia, con la terza generazione attualmente in azienda e la quarta che si sta crescendo e preparando a entrare nei prossimi anni», ha raccontato Lionello. Dal 1948, Eurovo si distingue come azienda familiare che con “Molto più di un Uovo” ha dimostrato che non si tratta solo di un concept, ma un vero e proprio manifesto. In un settore spesso dominato dalla percezione dell’uovo come una semplice commodity, la grande famiglia di Eurovo si propone come leader nel ridefinire il suo ruolo, dimostrando come possa diventare un ingrediente nobile, creativo e indispensabile.