Gino Fabbri è ambasciatore della qualità per Élite Eurovo service

Alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Uovo, il Gruppo Eurovo, specialista nella produzione di uova e ovoprodotti da oltre 70 anni, ha annunciato la scelta del maestro pasticcere Gino Fabbri come ambasciatore della qualità e del gusto per il marchio premium Élite Eurovo Service. La collaborazione è stata presentata oggi a Bologna durante l’evento “Molto più di un uovo”, dove Fabbri sarà protagonista di una serie di contenuti sui social del brand.

Gino Fabbri è stato scelto come Ambasciatore della qualità per Élite Eurovo service

Eurovo, un viaggio nella filiera degli ovoprodotti

Il maestro Gino Fabbri presenterà un esclusivo video racconto che svela il dietro le quinte della produzione degli ovoprodotti Élite. In questo video, Fabbri aprirà le porte della filiera integrata verticalmente di Gruppo Eurovo, illustrando la qualità, l’attenzione e l’innovazione che caratterizzano ogni fase della lavorazione delle uova. In aggiunta, saranno realizzate cinque video ricette in cui il Maestro preparerà alcuni simboli della pasticceria italiana, come il bigné e lo zabaione.

Nato a Bologna nel 1951, Gino Fabbri è vicepresidente ad honorem di Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) e rappresenta una delle voci più autorevoli della pasticceria italiana. La sua carriera, che si fonda su valori di famiglia, tradizione e innovazione, ha portato Fabbri a un livello di eccellenza riconosciuto anche a livello internazionale.

Eurovo, un'azienda con una lunga storia di innovazione

Il Gruppo Eurovo ha una storia che inizia negli anni immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i fondatori Anita e Rainieri Lionello avviarono un piccolo laboratorio artigianale in Veneto. Oggi, Eurovo è un leader nel settore delle uova e degli ovoprodotti in Europa, gestendo mangimifici, allevamenti e stabilimenti produttivi con una rete distributiva che raggiunge oltre 40 paesi nel mondo. Con una forte attenzione alla sostenibilità e al benessere animale, Eurovo si impegna in iniziative di economia circolare e risparmio energetico, come evidenziato nel terzo Bilancio di Sostenibilità relativo al 2023, in pubblicazione nei prossimi giorni.

«Gino Fabbri è un amico e un grande professionista. Era naturale portare questa collaborazione a un livello superiore, scegliendolo come Ambasciatore della Qualità e del Gusto della nostra linea Élite», ha dichiarato Federico Lionello, responsabile commerciale e marketing di Gruppo Eurovo. “Con i suoi prodotti, Gino esprime valori per noi fondamentali e rappresenta un alleato di eccellenza per i professionisti del Food Service». «Non avrei mai immaginato la complessità e l’avanguardia della filiera dietro questi prodotti», ha commentato Gino Fabbri, sottolineando il valore della collaborazione. Gruppo Eurovo offre ai consumatori la stessa qualità ed esperienza fornita ai professionisti attraverso il marchio Le Naturelle.

Eurovo

