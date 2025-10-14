Bebe Vio: barista per un giorno, ispirazione (crunchy) per sempre

Una barista d’eccezione al nuovo KoRo Café di Milano, a due passi dal Duomo. Sorridente, piena di energia, con la naturalezza di chi sa trasformare ogni gesto in un sorriso. Armata di caffè e brioches e di una battuta sempre pronta, si muove dietro il bancone come se lo facesse da sempre. Stiamo parlando di Bebe Vio, barista per un giorno e protagonista di una mattinata che ha unito sport, alimentazione e inclusione sociale. «Ho imparato un sacco di cose. Mi hanno anche chiesto di assumermi» scherza lei, divertita. L’occasione è la nuova collaborazione tra la campionessa paralimpica e KoRo, giovane azienda berlinese che sta rivoluzionando il modo di intendere il cibo in Europa, portando in tavola prodotti buoni, trasparenti e - come direbbe Bebe - decisamente crunchy (croccante, ndr).

Bebe Vio al KoRo Cafè di Milano

Una forza che nasce da lontano

Dietro quel sorriso e quell’ironia disarmante c’è la storia di una donna che non ha mai smesso di andare avanti. Una forza che nasce da lontano, da quando, a soli undici anni, una meningite fulminante le ha cambiato la vita costringendola all’amputazione di tutti e quattro gli arti. Ma Bebe non si è mai fermata. La sua è sempre stata una collezione di passioni: la scuola, il disegno, gli scout e, soprattutto, la scherma - che pratica fin da quando aveva sei anni.

Davide Carenzi, country manager KoRo Italia, insieme Bebe Vio e a sua mamma Teresa Grandis

Ed è proprio la scherma la chiave della sua rinascita. Grazie al supporto di art4sport, l’associazione fondata dai suoi genitori per aiutare «i ragazzi con amputazione a fare sport e a raggiungere i loro sogni» (come spiega la mamma, Teresa Grandis), Bebe è tornata in pedana con una carrozzina su misura e una protesi speciale per impugnare il fioretto. Da lì, tutto è ripartito: gare, successi, incontri con grandi campioni e due ori paralimpici - Rio 2016 e Tokyo 2020 - che l’hanno consacrata fra le figure sportive più amate e rispettate in Italia.

Dal fioretto al food, con lo stesso spirito

Ma Bebe non è solo un’atleta. È un simbolo di forza, semplicità e autenticità. Lo dimostra ogni volta che sale su un palco o parla davanti a un pubblico, con quella naturalezza che conquista chiunque l’ascolti. È riuscita a portare la sua storia in televisione, sui social e, oggi, anche nel mondo del food, con lo stesso tono diretto e ironico di sempre: quello di chi non si prende troppo sul serio, ma prende molto sul serio la vita.

KoRo e Bebe Vio: la stessa lingua del gusto

La collaborazione con KoRo nasce da un’affinità naturale: lo stesso modo diretto e genuino di raccontare le cose. Bebe lo fa con la vita, KoRo con il cibo. Fondata a Berlino nel 2014, l’azienda ha costruito la sua identità su prodotti “better and different”: ingredienti semplici, di qualità, pensati per chi vuole mangiare bene senza complicazioni e senza rinunciare al gusto. Dalle creme spalmabili di frutta secca alla frutta essiccata, dagli snack clean label ai cibi funzionali, KoRo parla un linguaggio chiaro e contemporaneo - stesso di Bebe, sincero, curioso e pieno di energia. «Siamo super orgogliosi di questo progetto, di cui una parte dei proventi sarà destinata ad art4sport, e che un’atleta del calibro di Bebe abbia scelto di rappresentare KoRo in Italia» racconta Davide Carenzi, country manager di KoRo in Italia. E così, fra un caffè e una risata, è nata una linea di quattro prodotti che parla di energia, benessere e leggerezza:

la crema di arachidi al caramello salato , ricca di fibre e perfetta dopo l’allenamento;

, ricca di fibre e perfetta dopo l’allenamento; la crema spalmabile proteica crunchy vegan al cacao , croccante e vegetale;

, croccante e vegetale; i cereali proteici di soia senza glutine con cacao , ideali per la colazione;

, ideali per la colazione; la barretta bio di avena, arachidi e cioccolato, per un boost di energia durante la giornata.

KoRo x Bebe Vio: la crema di arachidi al caramello salato 1/4 KoRo x Bebe Vio: la crema spalmabile proteica crunchy vegan al cacao 2/4 KoRo x Bebe Vio: i cereali proteici di soia senza glutine con cacao 3/4 KoRo x Bebe Vio: la barretta bio di avena, arachidi e cioccolato 4/4 Previous Next

Prodotti versatili e contemporanei, che, aggiungiamo noi, non sfigurerebbero nemmeno nei buffet degli hotel, come alternative ideali per chi segue un’alimentazione vegana o semplicemente desidera trovare qualcosa di diverso e più attento al benessere quotidiano.

Ironia, energia e un sorriso (crunchy)

Proposte che raccontano il suo stile, inconfondibile come il suo modo di essere. E infatti, durante l’incontro, Bebe ha parlato con la solita spontaneità e quella sana dose di autoironia che la contraddistingue: «I prodotti che abbiamo pensato vanno bene per tutti, sono per le persone di tutte le età. Un aggettivo che li unisce è crunchy. Quando mordi qualcosa di crunchy non capisci subito cosa stai mangiando, ma poi ti piace. E, alla fine, anche lo sport paralimpico è un po’ così, come l’associazione: vedi una banda di bambini mezzi scassati che stanno facendo sport insieme (ride, ndr). Non capisci, ma poi ti innamori. Sono cose che ti fanno bene e ti shakerano un pochettino».

Il KoRo Café di Milano

E come sempre, Bebe guarda avanti, già con un’idea che le frulla in testa: “Ok colazione e merenda. Ma in futuro vorrei fare un aperitivo sano. Quando finisci l’allenamento o il lavoro, ci sta pensare anche a quello» racconta con un sorriso. Un sorriso, il suo, che, al KoRo Café di Milano, è diventato il filo conduttore di una giornata speciale, in cui sport, gusto e leggerezza si sono amalgamati con naturalezza, come ingredienti di una ricetta che funziona. Quella di Bebe: autentica, diretta e irresistibilmente... crunchy.